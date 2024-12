Fernández Noroña vs Javier Corral: Senadores de Morena se enfrascan en cruce de críticas

El senador Javier Corral Jurado lamentó la declaración “radical” de Gerardo Fernández Noroña al llamarlo malagradecido por haber votado en contra de la desaparición de organismos autónomos; el presidente del Senado se desdijo y aseguró que no tiene pleito con el chihuahuense.

“Se arrancó como es de costumbre e hizo esas descalificaciones. Yo tengo por él un reconocimiento, en otras ocasiones ha sido generoso conmigo, ahora me sorprendió muchísimo este señalamiento”, comentó Corral en entrevista con medios de comunicación.

Durante su videocharla de este martes 3 de diciembre, Fernández Noroña criticó que el senador chihuahuense diera mensajes equívocos con su voto en contra en la reforma aprobada el pasado jueves 28 de noviembre.

“Apenas se integra al movimiento y no quiere darse cuenta que manda mensajes equívocos. Te acaban de salvar de que te metieran a la cárcel porque Maru Campos, la gobernadora iba con todo, estuvo a punto, no debes mandar ningún mensaje equívoco que pareciera, pues sí lo voy a decir, que pareciera que uno es malagradecido”, dijo en la transmisión.

“Lamento las declaraciones de Gerardo, me parecen muy muy injustas hacia mi persona, yo no he venido a refugiarme, he venido a contribuir, a aportar mi experiencia y vengo como aliado político. Renuncié al PAN, no renuncié a mis valores ni mis principios”, dijo Corral Jurado en respuesta.

El expanista reiteró que desde que fue invitado a Morena por la presidenta Claudia Sheiunbaum Pardo fue claro en que no podía compartir la reforma de los organismos autónomos “porque yo contribuí a formarlos”.

Además, aseguró que también recibió comprensión de Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado.

“El coordinador parlamentario me ha respaldado, y ha sido comprensivo de una historia que tengo, estoy aquí por las batallas que he dado, no por obediente.

“Espero que en Morena no sólo haya lugar para la reflexión, la crítica y el disenso, me parece que debemos alejarnos de esta presentación de ser un grupo cerrado que oye, calla y obedece, yo creo que eso no está en el espíritu de este movimiento”.

¿Qué respondió Noroña a Javier Corral?

Tras la réplica de Corral Jurado, el presidente del Senado aseguró que sólo sugirió que su actitud podría interpretarse como malagradecido.

“Yo no dije que fuera un malagradecido, eso es una intriga que están planteando, yo dije que ser cuidadoso, nunca dije que fuera malagradecido, dije que puede malinterpretarse, que es diferente.

“Yo estoy de acuerdo que no es malagradecido y estoy de acuerdo que viene a sumar, y sostengo que cometió un error al votar en contra”, comentó en entrevista previa a recorrer una feria de artesanía chihuahuense en el Senado.

Además, acotó que no tiene pleito con él ni con algún otro integrante de la bancada.

“Además, no nos vamos a pelear distinto, no es la primera vez que pensemos con matices diferentes. Siempre habrá (diferencias), es un movimiento muy plural, de una diversidad muy grande y es natural que haya una diferencia, pero de ahí que me vaya a pelar con él, a que vayamos a tener una confrontación claro que no, hay un mar de distancia”.

Los senadores quedaron de conversar ante la controversia.