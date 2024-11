‘I’m very worried’: Ebrard ironiza sobre supuesta orden de Trump en operativo de plaza Izazaga en CDMX

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ironizó este viernes sobre la supuesta idea de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, le ordenó el cateo a la plaza Izazaga, ubicada en el centro de la Ciudad de México, al tratarse de productos falsificados.

En conferencia de prensa, el secretario aseguró que el operativo tenía el objetivo de incautar piezas de contrabando que se comercializaban en la plaza ubicada en el Centro Histórico y fue instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ya parece que Trump me va a decir: ‘Oye, I am very worried with the China place in Mexico City in Izazaga’. No, no me dijo eso”, ironizó el funcionario.

¿Qué pasó en la plaza de Izazaga?

Ebrard indicó que en el operativo en la plaza Izazaga se aseguraron 262 mil 334 productos que se revisarán para conocer su origen.

Detalló que no todos los productos proceden de China: “Hay cosas que vienen de Bangladesh, sobre todo textiles. Hay otras que vienen de China, hay cosas que vienen de Malasia, de Vietnam, de Indonesia”.

Por instrucciones de la Presidenta Sheinbaum inició en el Centro Histórico (CDMX)la operación limpieza:88 mil piezas de contrabando fueron aseguradas y serán destruidas por el https://t.co/ODmeX2YZsW el inicio.Agradezco apoyo de la Policía CDMX y la Marina. pic.twitter.com/HJbu1YXZJB — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 28, 2024

Agregó que los productos asegurados no tienen ningún documento que compruebe que no se trata de réplicas de los originales y agregó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual los evaluará.

“¿Cuál es su valor en el mercado? Pues lo va a estimar y lo va a evaluar el Instituto Mexicano con apoyo de las diferentes instancias porque no es sencillo hacerlo en este momento”, aseveró.

Extinción de dominio en la plaza Izazaga

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó el jueves en entrevista radiofónica que aplicarán la extinción de dominio en el inmueble, pues se trata de mercancía ilegal.

“La extinción de dominio procede con los inmuebles arrendados para venta de mercancía ilegal, así lo establece la ley vigente”, indicó el secretario de Economía.

Además, indicó que se han realizado varios operativos en la plaza Izazaga.