Elección judicial no alcanza paridad de género: 35% son mujeres del total de registros en el Legislativo

Aunque el Poder Legislativo tuvo el mayor número de aspirantes a la elección judicial, con las inscripciones no se alcanza la paridad de género, pues sólo 35 por ciento del total son mujeres, informó Andrés García Repper, integrante del Comité de Evaluación, en entrevista con medios de comunicación.

En total, al cierre de la convocatoria el 24 de noviembre, el Poder Legislativo recibió 11 mil 904 registros, de los cuales 258 fueron de forma física.

Aunado a ello, hubo 15 mil 242 registros por correo electrónico.

¿Cuántas mujeres se han inscrito al proceso?

“Hasta ahorita te puedo hablar de una tendencia, 65-35 por ciento (hombres-mujeres), es la tendencia hasta ahora“, comentó Andrés García Repper, integrante del Comité de Evaluación.

“Esperemos que con la cifra que estamos consolidando de los correos que recibimos, ese número aumente; porque además es un principio de la paridad, tendríamos que establecer paridad en los participantes”.

Recordó que la reforma establece el principio de paridad, por lo que independientemente de cuántos hombres se hayan inscrito, las listas finales estarán integradas bajo el mismo.

¿Se inflaron los registros como lo acusó la oposición?

Ante la sospecha de la oposición de que el registro quedó inflado, explicó que el comité se encuentra en una fase de depuración, pues debido a la saturación del sistema, se habilitaron tres correos electrónicos para recibir registros y se repitieron

“Muchos de ellos son triplicados, cuadruplicados, de personas que estaban escritas o que estaban intentando registrase y dijeron: En lugar de meterlo por un correo, lo meto por los tres. O que estén enviando documentos, uno por cada correo.

“El equipo de informática del comité está verificando todos estos correos para cruzarlos con esta base de datos y tener una cifra consolidada de las personas que se inscribieron”.

Sin embargo, dijo entender que la oposición “tenga suspicacia, sospecha, porque su intención es descalificar los procedimientos democráticos”.

¿Cuántas personas se han inscrito en total para la elección judicial?

Indicó que se prevé que el próximo lunes puedan dar una numeralia de cuántas personas se inscribieron para los cargos de ministros, magistrados o jueces.

El comité tiene hasta el 15 de diciembre para publicar la primera lista de personas elegibles, y después de ello se pasará a la fase de evaluar su idoneidad.

Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) está ya abierto a recibir quejas respecto de presuntas irregularidades, como actos anticipados de campaña, de aspirantes en esta elección, acotó que ese tipo de procedimientos no determinarán la decisión del comité para integrar las listas.

“Nosotros no podemos tomar en cuenta eso, porque no forma parte de los requisitos. Si ellos cometen una imprudencia y se ponen a hacer actos anticipados, etcétera, pues corresponderá al INE determinar si continuarán o no, pero está más allá de nuestras facultades”.

El especialista en derecho electoral aseguró que el comité está trabajando de manera libre y será imparcial

“No vamos a permitir absolutamente ninguna recomendación de nadie. El comité está blindado, nos han dado la mayor garantía por parte del Legislativo en ambas cámaras, de decir, ustedes deciden dónde se reúnen, cuándo declaran, qué declaran, qué necesitan, total libertad”.