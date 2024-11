Obradoristas, entre aspirantes a juzgadores

En las listas del Ejecutivo de aspirantes inscritos a una candidatura para cargos de juzgadores resaltaron los perfiles abiertamente morenistas y, sobre todo, obradoristas. Es el caso del consejero Bernardo Bátiz, quien fuera procurador de Justicia en el gobierno de López Obrador en el entonces Distrito Federal. Aparece también la ministra Lenia Batres, la última juzgadora propuesta por el expresidente, así como Celia Maya, quien llegó al CJF durante el sexenio pasado. Para prestarle atención al tema.

Sobre los registros ‘inflados’ para la elección judicial

Por cierto, ante el sorprendente número de registros de aspirantes a la elección judicial por parte del Legislativo, de 11 mil y hasta 15 mil vía correo electrónico en un día, el Comité de Evaluación pidió a la oposición que no se angustie, no es que esté inflado el registro, sino que en su mayoría contiene paja, pues hubo quienes duplicaron registros, mandaron correos para insultar el proceso o sólo documentos que les hacían falta. Pues si, no crean que hay tanto interés en la peculiar elección.

Las dificultades del cargo

Reveladoras las palabras que ayer pronunció Claudia Sheinbaum durante la entrega del Premio Nacional de Deportes 2024, en Palacio Nacional. La mandataria, quien apenas va a cumplir dos meses en el cargo, expresó la dificultad que representa estar en el poder: “Es difícil a veces ser Presidenta, apenas llevo dos meses, tiene sus complicaciones, pero cuando los vemos a ustedes (los deportistas) nos dan el ejemplo con la disciplina, con el orgullo y, sobre todo, el gran amor a México”. Después de haber conversado vía telefónica con el bully Donald Trump, ¿cómo no?

Es momento de generalas

Pero donde sí hay solidaridad entre las mujeres es al interior de las Fuerzas Armadas y “ya hay una generala y una teniente coronel en el Ejército, y una almirante en la Marina, los grados más altos”, celebró ayer el diputado Ricardo Monreal, después de recibir a estas “guerreras” –dijo– en el Palacio Legislativo para expresarles un reconocimiento. Tan es así, que admitió que “sí, yo creo que pronto lo veremos” que una mujer pueda ser secretaria de la Defensa Nacional, secretaria de la Marina o jefa de la Guardia Nacional. “Hay una efervescencia y un empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública, y en las Fuerzas Armadas no es la excepción”, expresó.

En el día de la no violencia, se agreden

Ni en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer dejan de agredirse las diputadas de la oposición y de Morena y sus partidos aliados. Primero, desde tribuna se dieron con todo ayer, porque se criticaron que desde el actual gobierno y de los anteriores no han hecho mucho para evitar los feminicidios; se acusaron de tener “pocas faldas” y hasta a la presidenta Sheinbaum salpicaron. Después, en un foro de mujeres que organizó la Cámara de Diputados, no invitaron a las coordinadoras del PAN y de MC. La panista Noemí Luna acusó que se acercó a las morenistas para que le permitieran estar en el presídium y no se lo permitieron, por lo que se retiró. “Las de Morena creen que el Congreso es suyo”, se quejó.

Trabajo en el terreno

El Frente Cívico Nacional se está moviendo por el país para consolidar sus esfuerzos de convertirse en partido político. En los últimos días la agrupación que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo ha llevado a cabo eventos en Puebla y, hoy jueves, lo hará en Chiapas. Por lo menos el trabajo en campo lo están haciendo.