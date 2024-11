‘Yo no soy tranza’: Xóchitl acusa que ‘por venganza’ le cancelaron contratos a su esposo en sexenio de AMLO

En entrevista radiofónica la legisladora panista Xóchitl Gálvez reveló que cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador supo que la empresa de su esposo daba mantenimiento al edificio del ahora desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), le canceló los contratos que había ganado por licitación pública.

‘’En el momento en que AMLO supo se me cancelaron todos los contratos de manera indebida que había ganado por licitación, lo hicieron por venganza. Es la empresa de mi marido, no la mía’', aseguró Gálvez.

Explicó que la empresa de su esposo fue constituida en los 90′ y se dedican a diseñar y dar mantenimiento a edificios inteligentes, como lo es el del INAI.

Agregó que desde 2010, por vía contratos de licitación, la empresa ganó hacer el mantenimiento preventivo del inmueble y que en 2018 dejó de trabajar en la empresa de su esposo porque se convirtió en senadora y eso representaba un conflicto de intereses.

‘‘Yo no soy tranza, yo no soy bandida como el esposo de Claudia Sheinbaum porque mi marido tiene esa empresa y trabajamos decentemente y ganamos contratos porque no es un delito trabajar’', explicó sobre las licitaciones.

Agregó ‘‘Al marido de Sheinbaum si lo viste tomando dinero en efectivo, en cash, eso sí es robar, me refiero a su marido de esa entonces’'.

Gálvez insistió en que los contratos de la empresa de su esposo con el INAI son legales y lo mismo sucede con Senasica, que es otro de los edificios inteligentes.

‘‘Su fechoría de ayer como senadora de la República (refiriéndose a la aprobación de la desaparición del INAI), nunca pude saber cuánto costó la Refinería de Dos Bocas, no tienen en el portal de transparencia los contratos’', dijo la panista en referencia a la corrupción que pudo o no haber en el tema de contratos en el sexenio de AMLO.