Jalisco buscará renegociar el pacto fiscal con el gobierno de Sheinbaum: ¿En qué consiste su propuesta?

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó el martes 19 de noviembre una iniciativa ante el Congreso local para que la entidad salga del pacto fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sin embargo, anunció que buscará reunirse con Claudia Sheinbaum para buscar una renegociación.

El mandatario jalisciense argumentó que la propuesta responde al caso omiso por parte del gobierno federal para negociar un nuevo pacto fiscal que busque una distribución más justa del presupuesto.

Enrique Alfaro aseguró que la iniciativa busca defender “un modelo de cooperación fiscal, equitativo y solidario, que respete la libertad y soberanía de los estados y que garantice una verdadera distribución de la riqueza nacional”.

Jalisco ha buscado renegociar con la federación un nuevo trato fiscal desde el 2020. Sin embargo, el mandatario argumenta que solo ha recibido ‘maltratos’ reduciendo el presupuesto de la entidad en los últimos años.

¿Qué ha propuesto Jalisco para el nuevo pacto fiscal?

Claudia Gabriela Salas, diputada federal por Movimiento Ciudadano, explicó que la entidad busca un nuevo pacto fiscal entre la federación y los estados.

Jalisco propone subir de 20 a un 30 por ciento el fondo federal participable y que la diferencia del 10 por ciento se distribuya con indicadores distintos a la marginación y pobreza.

La nueva propuesta permitiría que los estados que más abonan al presupuesto federal tengan mayores recursos, aseguró la diputada.

“La propuesta que ponemos sobre la mesa es la urgente revisión de un convenio de Coordinación Fiscal que hace más de 40 años se firmó y que por todos lados hay una desventaja profunda para salir porque solo toma en cuenta dos indicadores, marginación y pobreza”, comentó la legisladora naranja.

Claudia Gabriela Salas afirma que dentro de la distribución de recursos a los estados se deben tomar en cuenta la competitividad, la salud de las finanzas de cada entidad, las inversiones y el trabajo formal generado.

🚨¡Tenemmos un mensaje importante para las y los jaliscienses! 👇



Nuestro gobernador @EnriqueAlfaroR ha marcado el rumbo hacia el siguiente paso en la agenda federalista de Jalisco. pic.twitter.com/7nTCAmeRzv — Claudia Salas (@ClaudiaSalasGDL) November 19, 2024

La legisladora emecista aseguró que de ocho pesos que recauda la entidad, únicamente recibe dos pesos del presupuesto federal, situación que califica como “un trato injusto”.

El líder de la bancada del partido naranja en el Senado, Clemente Castañeda, enfatizó que la iniciativa presentada por Enrique Alfaro no representa una ‘idea separatista’. Aclaró que el presupuesto es un “patrimonio de la nación” por lo que ve necesaria la participación de los estados y municipios para distribución.

Jalisco está dispuesto a negociar el pacto fiscal: Enrique Alfaro

El gobernador de Jalisco agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que haya puesto sobre la mesa la posibilidad de revisar el pacto fiscal.

“Lo que nosotros queremos es construir un nuevo acuerdo fiscal. Jalisco no quiere salirse del pacto fiscal, lo que ha pasado es que ante la falta de voluntad de la Secretaría de Hacienda para establecer una mesa de reconstrucción del pacto fiscal, pues no nos han dejado otra opción”, comentó con medio el mandatario estatal.

Enrique Alfaro indicó que buscará la oportunidad de platicar personalmente con Claudia Sheinbaum para presentarle las propuestas para lograr una mejor distribución presupuestal para los estados.

“Lo que hoy dijo la presidenta es algo que a mí me alienta, al entender que hay necesidad de revisar un acuerdo que se hizo hace muchos años y que me parece que ya no responde a la realidad de este país”.