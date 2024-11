‘Abrazos, no balazos’ no funcionó: embajador de EU; austeridad, tampoco

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, no sólo afirmó que “la estrategia ‘abrazos no balazos’ no funcionó”, sino además acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber rechazado un financiamiento de parte de Washington por 32 millones de dólares para enfrentar de manera coordinada la violencia e inseguridad en México.

En rueda de prensa, el diplomático estadounidense, quien concluirá su misión cuando Donald Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos el 20 de enero, puso énfasis en que entre dos socios comerciales, como Estados Unidos y México, tiene que haber un trabajo coordinado en materia de seguridad con respeto a la soberanía.

En ese sentido, el representante del gobierno de Joe Biden criticó la política de “austeridad republicana” en materia de seguridad, puesta en marcha por el expresidente López Obrador, ya que, para garantizar la seguridad “para el pueblo de México”, es necesario invertir recursos.

“Si se va a lograr la seguridad en México, tiene que haber una cooperación profunda como socios, que ha sido el paradigma de nosotros desde el día que yo llegué: que trabajemos la seguridad como socios, con respeto a la soberanía, trabajándolo día por día”.

“Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir apoyo de Estados Unidos, cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad”, lamentó.

Además, Ken Salazar consideró que “la pausa” que López Obrador aplicó a su relación con la embajada estadounidense no se debió a sus críticas a la reforma al Poder Judicial, sino a la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada, junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, el pasado 25 de julio.

“La pausa en los esfuerzos operativos comenzó antes de 2024, no entiendo ni el porqué. Se me hace que, en parte, tras lo que pasó con Guzmán y el Mayo totalmente cerraron la puerta del gobierno de México... nunca de parte del gobierno de Estados Unidos”, acotó.

El embajador Salazar urgió a no “negar” la realidad en materia de violencia e inseguridad en México, ya que basta ver lo que sucede en Culiacán, Sinaloa, donde se confrontan dos facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos y Los Mayos, o recordar el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, en Chiapas.

“Por muchos años se ha dicho que todo está bien en México, que hay seguridad, pero vemos Sinaloa, vemos Culiacán. Decir que no hay problema es negar la realidad”, soltó el diplomático.

Ante ello, Ken Salazar destacó: “La estrategia de ‘abrazos no balazos’ no funcionó”, aunque, destacó, la validez de la prevención a través de los programas sociales “que apoyamos nosotros muchísimo en la parte de Estados Unidos, centrando vidas, centrando oportunidades (sic), otros programas para empresarios pequeños, todo eso en la prevención. Eso es importantísimo y estoy cien por ciento de acuerdo con eso”.

El embajador estadounidense resaltó la importancia de la seguridad porque representa la bisagra de una democracia, por lo que expresó su confianza en que el plan de la presidenta Claudia Sheinbaum tenga éxito.

“El otro lado es cumplir con la ley. Y ahí es donde, cuando se dice: ‘no hay problema, tenemos estas cifras’ que le dicen al pueblo que no hay problema, no está basado en la realidad. Eso quiere decir que la austeridad, como se dice, republicana, no va a trabajar para llegar a tener una seguridad para el pueblo de México”, añadió.