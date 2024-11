Con saludo a AMLO incluido: ¿Qué hablaron Sheinbaum y Trump sobre la frontera?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum detalló los temas que trató con el presidente electo, Donald Trump en donde aseguró que durante su primera llamada la conversación con el republicano fue “muy cordial”.

Se trata de la primera conversación entre ambos tras la victoria de Trump, candidato republicano, en las elecciones presidenciales del martes en las que se impuso a la demócrata, la actual vicepresidenta, Kamala Harris.

“Fue una llamada muy cordial, él inició la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones y pues le devolví la felicitación, evidentemente para eso era la llamada para felicitarle por el triunfo y fue una llamada muy cordial, en general, hablamos de la buena relación que hay entre México y Estados Unidos”, expresó Claudia Sheinbaum este viernes.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que durante la llamada que sostuvo con Trump hubo un momento en el que el también empresario le planteo el tema de la frontera que comparte México y Estados Unidos; sin embargo, afirmó que buscaran un espacio para poder platicar sobre el tema.

“Llego un momento en que él planteó el tema de la frontera, así nada más lo dijo, yo le dije: ´Sí, está el tema de la frontera, pero va a haber espacio para poderlo platicar’. Aprovechó para pedir que le enviara saludos al presidente Lopez Obrador con quien dijo, había tenido muy buena relación y esencialmente fue la llamada”, comentó desde Salón de Tesorería.

Donald Trump y el expresidente Andrés Manuel López Obrador convivieron cuando ambos eran mandatarios de EU y México, respectivamente, entre 2018 y 2020.

Asimismo, Sheinbaum aclaró que no ha sido invitada a la toma de posesión de Donald Trump; no obstante, precisó que el republicano le dijo que la vería pronto.

“Salió esto de que si me invitó a la toma de posesión me dijo: ‘See you soon’, nos vemos pronto y le dije: ‘Sí, nos vemos pronto’. Esencialmente fue una llamada muy cordial la verdad y pues estamos contentos por ello, y pues ahora todo lo que viene hacia adelante pero fue en muy buenos términos”, concluyó.

La llamada se produce después de que Sheinbaum anunciase durante su conferencia de prensa del jueves que había enviado una “carta formal” a Trump y que había planteado felicitarlo personalmente por su victoria en las elecciones, a lo que el equipo del expresidente respondió con la proposición de la conversación telefónica.

Sheinbaum convencida de que habrá buena relación con Trump

La llegada de Trump al poder se produce tras las controvertidas propuestas del republicano respecto a la inmigración, como la repatriación de ilegales o el cierre de fronteras; y a la economía, luego de que este amenazara con fuertes aranceles a los productos mexicanos si no se frena el paso de “criminales y drogas” de México a Estados Unidos.

La primera reacción de Sheinbaum a la victoria de Trump, quien ya fue presidente de Estados Unidos entre 2017 y 2021, tuvo lugar este miércoles cuando ofreció un mensaje de tranquilidad y se mostró convencida de que ambos países seguirían manteniendo una buena relación.

“No hay ningún motivo de preocupación, a nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos (les digo) no hay motivo ninguno de preocupación”, señaló la mandataria mexicana.

El candidato republicano, Donald Trump, se proclamó este miércoles ganador de las elecciones en Estados Unidos y volverá a la Casa Blanca, tras una reñida campaña electoral, para convertirse en el presidente número 47 del país.

* Con información de EFE