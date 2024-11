‘Ciudadanos votarán mínimo 8 mil cargos’ en elección al Poder Judicial, advierte Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, anunció este viernes que los ciudadanos votarán por al menos ocho mil cargos durante la elección al Poder Judicial, la cual se llevará a cabo el 1 de junio del 2025.

“En general son cerca de ocho mil, pero a nivel local no tengo el dato porque también van los jueces y magistrados a nivel local, ellos tienen en cada estado un plazo de tres meses para hacer las adecuaciones y luego ya va la elección de los estados (...) son 16 mil a nivel nacional, entonces sería la mitad ocho mil cargos en todo el país”, expresó Fernández Noroña en entrevista con Azucena Uresti.

La elección en el Poder Judicial es el resultado de la reforma promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que fue aprobada por la ‘supermayoría’ oficialista del actual Congreso mexicano, y está prevista para junio de 2025.

Fernández Noroña explicó que, debido a que cerca de 10 estados concentra un mayor número de personas juzgadoras, tendrá un nivel de complejidad; sin embargo, en los otros 22 estados la elección será más fácil de manejar.

“Hay 10 entidades que tienen una concentración mayor de personas juzgadoras no es como en el caso de las elecciones federales, si bien, los senadores solo son dos por entidad en mayoría, en caso de diputados y diputadas no es así hay entidades que si no mal recuerdo el Estado de México tiene 42, la CDMX tiene 28, entonces depende de los distritos judiciales y de la concentración poblacional (...) sí es una elección diferente no va a haber una campaña”, declaró.

En este sentido, aclaró que lo que se va a pedir como requisito a las personas juzgadoras que aspiren por el cargo es que sean honestas, repartan justicia, que actúen con probidad, que no vendan sus sentencias, “eso es lo que se pide, no se le pueda dar la razón a todo el mundo, se la das a quien la tiene desde el marco legal vigente”.

Al respecto, indicó que hasta el momento se tiene conocimiento de cerca de 600 personas que se han registrado en la convocatoria para elección de jueces y ministros.

“No estoy dándole un seguimiento puntal a esto porque el Senado tiene una parte del registro, el Poder Ejecutivo tiene otra y el Poder Judicial tiene otra, en el día de la sesión, por ejemplo, iban 300 personas registradas, yo considero que por lo menos se ha duplicado hasta este momento el número de personas registradas nuevos y de pase directo más so menos la mitad”, recalcó.