¿Venganza contra ‘Alito’ Moreno? Morena advierte que decidirá su desafuero a final de noviembre

¿Venganza? A pesar de que Morena aseguró que “nada tiene que ver” el enfrentamiento entre Gerardo Fernánadez Noroña y Alejandro “Alito” Moreno en el Senado, el partido de la 4T recordó este lunes al dirigente del PRI que está en revisión su desafuero y será definido en las últimas semanas de noviembre.

En entrevista, Hugo Eric Flores, diputado de Morena y presidente de la Sección Instructora, explicó que la Cámara Baja aún tiene por desahogar mil 246 juicios políticos; sin embargo, la mayoría ya están prescritos y “no entiendo por qué aún no le dan salida”.

De esta cifra, los asuntos más importantes son dos: “El del fiscal de Morelos y el del senador conocido como “Alito”, que es presidente del PRI”, aseguró el legislador en entrevista con Azucena Uresti este 4 de noviembre.

“El desafuero de Alejandro Moreno está solicitado, está en la lista de los 512 porque lo solicitó en su momento la Fiscalía de Campeche si mal no recuerdo, entonces ya está solicitado. Tiene que desahogarlo la Cámara de Diputados, está entre los pendientes”, añadió.

Además, el diputado advirtió que el desafuero de Moreno Cárdenas no pasará de este periodo legislativo, por lo que será decidido en las últimas semanas de noviembre: “Tendrá que ser en este periodo, no le doy más tiempo. Creo que podría decir a finales de noviembre o principios de diciembre estaríamos nosotros pudiendo pasar al pleno de la Cámara”.

No obstante, recordó que el juicio contra “Alito” Moreno lleva meses en trámite, ya que la anterior legislatura mantenía reservada la información, pero “empujamos hasta que se nos entregó el archivo”.

“Por fin ya tuvimos acceso a estos expendientes (“Alito” Moreno). Son muchísimos los documentos, son muchísimas las pruebas, hemos empezado ya la revisión de esta documentación después de estar batallando casi tres semanas para que pudiéramos tener acceso completo a esta información”, añadió.

Por último, adelantó que entre los juicios políticos pendientes también están los de Arturo Zaldívar, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama... pero “insisto, solo es documentación, no hay dictaminación”.

La semana pasada, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, y el priista Alejandro Moreno llegaron a los gritos en la sesión del Pleno, tras la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de la supremacía constitucional.

Ambos senadores intercambiaron palabras e insultos:

-Vaya a su curul y dígame desde su curul. No me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, replicó Noroña con tono más alto ante la expresión del priista, quien lo tocó ligeramente el blazer.

-¡No me grites, no me grites! ¡A mí no me grites, a mí no me grites, a mí no me grites! 50 veces lo hiciste. No me grites, gritó el priista.