Ricardo Monreal insiste: ‘Habrá elección de jueces pese a trabas’

El que la Suprema Corte pretenda declarar inconstitucional la reforma al Poder Judicial sería un acto “arbitrario e ilegal”, consideró el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política sostuvo que la propuesta del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá de declarar inconstitucional la elección de jueces y magistrados por voto popular y avalar la de ministros y magistrados electorales, “es un capricho ilegal y viola la Constitución Política”.

“El proyecto del ministro Alcántara es claro en sus propósitos, violando la Constitución y la ley. Eso es lo que nos da razón para que fijemos límites a las arbitrariedades del Poder Judicial, de su jueces y ministros”, señaló.

Insistió en que “habrá elección de juzgadores, pues el ministro no tiene competencia para invalidar una reforma a la Carta Magna, viola el principio de legalidad, a la doctrina, la jurisprudencia y asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal”, remarcó.

El líder parlamentario subrayó que el “poder reformado” no puede admitir que un ministro eche abajo toda una reforma constitucional, producto de un Congreso de la Unión y de la mitad más uno de legislaturas locales.

Dijo que esto ya se preveía desde las órdenes de suspensión que emitieron algunas jueces contra la reforma judicial.

“Es una lucha fuerte contra el statu quo dentro del Poder Judicial, eliminando privilegios, eliminando lastres y vicios al Poder Judicial. Ellos (los jueces) están haciendo lo que creen conveniente hacer, aunque sea ilegal, arbitrario y que sea que raye en una barbaridad constitucional”, aseveró.

El proyecto del ministro González Alcántara Carrancá raya en la barbaridad constitucional. Este capricho no logrará detener el avance de la transformación del Poder Judicial: un reclamo ciudadano para acabar con los abusos y excesos de quienes imparten la justicia en México. pic.twitter.com/8ExRkpR39y — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 29, 2024

Reforma judicial seguirá pese a trabas

Reiteró que esto no detendrá el proceso legislativo y el de establecer límites en la Carta Magna para que no se cometan este tipo de “atrocidades”.

“No se tomará en cuenta. No tiene competencia ni jurisdicción, ni facultades un ministro para invalidar una reforma, está totalmente fuera de la legalidad cometiendo acto bárbaro inconstitucionales. Si la votara el Pleno de la SCJN sería un acto arbitrario de un órgano incompetente y nosotros continuaremos”, apuntó.

Insistió en que esta acción les da la razón de que la reforma es correcta, de lo contrario, estarían sujetos a un “poder supremo que no le importa lo que legisle el poder reformador, no le importa que el Congreso tenga todo lo que la Constitución previene para modificar la Carta Magna, no le importa que 16 más una de las legislaturas locales haya votado la reforma constitucional”.

Monreal Ávila rechazó que se violen los derechos de las y los ciudadanos y dijo que ellos pueden impugnar cuando se trate de alguna ley, pero no procederán esos recursos en reformas constitucionales.