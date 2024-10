Anaya explota contra ‘blindaje’ a reformas: ‘Quieren resolver pleito reformando la Constitución’

El senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, expresó su rechazo al proyecto de ley de la llamada “supremacía” constitucional aprobada recientemente en el Senado, el cual busca impedir que el Poder Judicial tenga la facultad de impugnar las reformas constitucionales.

A través de su cuenta de Twitter, el excandidato presidencial compartió un video de su intervención durante la discusión en la Cámara Alta, donde calificó el debate como “esquizofrénico” y señaló que la iniciativa busca incapacitar a que la Suprema Corte revise decisiones legislativas impulsadas por el partido oficialista.

“Me quisieron callar, pero alguien tiene que decirlo: el plan es claro, quieren evitar que la Corte revise sus decisiones. No podemos permitir que destruyan nuestra justicia. Quieren poder sin límites.”, acusó Anaya en su mensaje.

El legislador criticó a Morena por considerar que ha cometido desacato de una orden judicial, al referirse al recurso de la jueza Nancy Juárez Salas, quien ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Lo que no han entendido es que en una democracia cuando no estás de acuerdo con una sentencia lo que haces es apelar la resolución (...) si no les gusta el sentido de la resolución lo que tienen que hacer es apelar esa resolución, no desacatar. Ese es el problema de fondo”, señaló el panista al ser cuestionado por la senadora morenista Andrea Chávez.

“El problema es que ustedes quieren resolver el pleito con una jueza de Coatzacoalcos reformando la Constitución. No lo hagan, apelen esa sentencia si no están de acuerdo, pero no se lleven entre las patas todo el sistema jurídico mexicano”, agregó.

Me quisieron callar, pero alguien tiene que decirlo: el plan es claro, quieren evitar que la Corte revise sus decisiones. No podemos permitir que destruyan nuestra justicia. Quieren poder sin límites. pic.twitter.com/I0sjIJY4hf — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) October 25, 2024

En este sentido, Anaya sostuvo que lo que hoy pretenden hacer los legisladores del PT, Partido Verde y Morena es querer resolver el conflicto con el Poder Judicial reformando la Constitución.

De igual forma, cuestionó que Morena argumente que sus decisiones legislativas están respaldadas por el pueblo de México, pues recordó que una gran porcentaje de la población no votó por ellos.

“A estas alturas ya debería ser obvio. El 54% de la población votó por ustedes, pero no votó el 46% de la gente y ese 46% también es pueblo. Por eso es un absoluto exceso que ustedes repitan una y otra vez que tienen un mandato del pueblo. ¿Cuál pueblo? el 46% que no votó por ustedes”, aseveró.

¿De qué trata la reforma de ‘supremacía’ constitucional?

Se trata las modificaciones a los artículos 105 y 107 de la Constitución con la intención de establecer la improcedencia de amparos y controversias contra las reformas constitucionales.

Y es que de acuerdo con Morena, son “improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Carta Magna”.

La medida también surge como mecanismo para blindar reformas constitucionales recién aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso mexicano como la elección de jueces, que ha recibido al menos dos suspensiones por jueces federales, y otras en el tintero como la eliminación de órganos autónomos, en medio de acusaciones contra el Poder Judicial de ser corrupto y no imparcial.

El dictamen que reforma la Constitución en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Carta Magna fue aprobado el pasado 24 de octubre ante las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores y se prevé que este domingo 27 sea discutido en la Cámara de Diputados.