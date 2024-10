Magistrado que se opone a reforma judicial ‘presume’ que salvó a AMLO del desafuero

¿No que ‘amor con amor se paga’? Juan José Olvera López, uno de los magistrados que encabeza las ‘mañaneras del Poder Judicial’, destacó que en su momento ayudó al expresidente Andrés Manuel López Obrador para que no fuera desaforado.

“En su momento, yo decidí como juez rechazar la pretensión del fiscal para llevarlo a juicio y eso, rechazar el caso penal, trajo algunas consecuencias, entre otras que él pudiera ser habilitado para contender (a la Presidencia) en el año 2006″, dijo en conferencia.

Al ser cuestionado si repetiría su decisión a pesar de que fue precisamente el expresidente López Obrador quien promovió la reforma al Poder Judicial, el magistrado Juan José Olvera dijo que sí porque “era lo correcto”.

El magistrado rechazó que haya decidido sobre la libertad de Juan Collado o Uriel Carmona, fiscal de Morelos, esto después de que en redes sociales se señaló al juzgador por sus presuntas actuaciones.

De hecho, Olvera López negó que estos casos hayan llegado a su escritorio.

¿Qué dijeron los jueces en su ‘mañanera’ a Sheinbaum?

El lunes 21 de octubre, los juzgadores explicaron que las suspensiones en contra de la reforma al Poder Judicial, que promulgó el expresidente López Obrador, serán evaluadas por tribunales, los cuales determinarán si son procedentes o no.

“Que no coman ansias (en el Gobierno), que no estén desesperados, que no estén preocupados. Si están seguros que su reforma es impecable, pues que estén tranquilos, seguramente será avalada en los tribunales”, dijeron.

En su ‘mañanera’ de este 22 de octubre, Sheinbaum afirmó que existe una campaña en su contra que la quiere hacer ver como infractora de la ley y remarcó que quienes están violando la ley son los jueces.

“Hay una campaña. Curiosamente de García Luna ya nadie habla y ahora es el gran tema del desacato de la presidenta de la República (...) , El pueblo de México tomó una decisión, que fue la reforma al Poder Judicial; más personas de las que votaron por nosotros el 2 de junio están a favor de que se elijan a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras por voto popular”, destacó.