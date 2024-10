‘Cerrazón al diálogo político de Sheinbaum da mala imagen a inversionistas de EU’, acusa PAN y PRI

La “cerrazón al diálogo político” de la presidenta Claudia Sheinbaum con los partidos de oposición es una “muy mala imagen de México para los inversionistas” de Estados Unidos y de todo el mundo, advirtieron líderes parlamentarios del PAN y el PRI en la Cámara de Diputados.

“No es la imagen de un país de izquierda la que ofrece, se parece más a un gobierno como el de Pinochet”, criticó el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

Al rechazar la decisión de la presidenta Sheinbaum Pardo de no dialogar con la oposición y dejar esa tarea sólo a la Secretaría de Gobernación, la coordinadora panista en San Lázaro, Noemí Luna, apuntó que con esa posición “deshonra su palabra empeñada en los 100 compromisos asumidos el 1 de octubre de escuchar y gobernar para todos”, lo que no muestra “una señal al mundo de un gobierno democrático”, estimó.

El priista Rubén Moreira remarcó que “nuestra dirigencia nacional ya extendió aquí en la toma de protesta, en voz de nuestro presidente, Alejandro Moreno, la disposición para dialogar; eso le corresponde a la dirigencia nacional en su momento o a las dirigencias nacionales de los partidos”.

No obstante, “ante la cerrazón” -dijo- de los legisladores de Morena y de la presidenta Sheinbaum de aceptar hacer correcciones a las leyes y a la reforma al Poder Judicial, “insistió, me parecen mucho a Pinochet, es lo que hacen, no a los países de izquierda, no, a Pinochet”.

“Aquí deberíamos de tener un diálogo. El dictamen de las leyes reglamentarias para la reforma al Poder Judicial “Es una vergüenza”. “Hay artículos que contravienen a la misma Constitución en temas de materia laboral. Hay que defender a los sindicales, pero ahí adentro ponen otra cosa”, alertó.

“Dan muy mala imagen a la inversión extranjera y nacional, porque no permiten el diálogo político nacional, porque tienen instrucciones de votar una reforma y unas leyes que la presidenta les impone. Y si les dan mañana instrucciones de echarse de cabeza del techo, lo hacen, diciendo que es un honor, además”, criticó Moreira.

“Ni los del PRI nos hubiéramos atrevido a hacer eso en nuestra vida”, sostuvo.

Noemí Luna añadió que “se muestra a los inversionistas del mundo un gobierno cerrado, autoritario, insensible”.

En respuesta, el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, insistió en que las reformas constitucionales y legales que se han aprobado y que se aprobarán “sí garantizan certidumbre a la inversión” y sostuvo que “el diálogo con la oposición es permanente y respetuoso desde el Poder Legislativo”.