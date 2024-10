¿Por qué Denise Dresser ‘embarró’ a Carlos Slim tras nombramiento del Premio Nobel de Economía?

El Premio Nobel de Economía, entregado a los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por tres trabajos en conjunto, fue motivo de polémica en México, donde la politóloga Denise Dresser aprovechó para criticar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como al magnate Carlos Slim.

Dresser citó una serie de párrafos del libro Por Qué Fracasan Los Países, lanzado por los tres economistas en 2012, para decir que México no logra ser exitoso por al menos tres factores en los que los gobiernos no han hecho la tarea: la calidad de las instituciones, el Estado de Derecho y modelos económicos incluyentes “que no permitan la extracción de rentas por los más ricos”.

Fue en el último punto donde se refirió a Carlos Slim, el hombre más rico de México y Latinoamérica, quien tiene una fortuna de 90.1 mil millones de dólares y es el lugar 19 en la lista de los hombres más ricos del mundo de acuerdo con Bloomberg.

Dresser apuntó que el libro Por Qué Fracasan Los Países señala a Carlos Slim y al “capitalismo de cuates” como algunos de los generadores de pobreza en países como México.

A pesar de que el libro se publicó en 2012, Denise Dresser aprovechó esos factores para criticar a López Obrador y a Sheinbaum, que están en el poder desde 2018, y dijo que muchas de sus reformas “corren en sentido contrario al camino que señalan. Y seguiremos siendo ejemplo de país que constantemente se sabotea a sí mismo”.

¿Qué dice el libro Por Qué Fracasan Los Países sobre Carlos Slim?

Denisse Dresser compartió en sus redes sociales un fragmento del libro en el que Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson analizan la trayectoria de Carlos Slim.

El fragmento señala que Carlos Slim no se hizo millonario debido a proyectos de innovación, sino que fue en negocios bursátiles y al comprar y actualizar a empresas que no eran rentables. Sin embargo, fue hasta la compra de Teléfonos de México (Telmex) que el millonario dio verdaderamente un “golpe maestro”, esto porque adquirió el 51 por ciento de la empresa productiva del Estado sin ser la oferta más alta, retrasando pagos de las acciones y usando dividendos de la propia empresa para pagarla.

Los expertos apuntan que Carlos Slim no llegaría a donde llegó con instituciones económicas como las que existen en Estados Unidos. Además, en México las condiciones para otros empresarios son diferentes por los “obstáculos de entrada”, que van desde licencias, burocracia o financiamiento; sin embargo, Slim “ha sido maestro” al momento de obtener contratos exclusivos.

Esto sabemos de los tres hombres que ganaron el Premio Nobel de Economía 2024

Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson son tres teóricos de la pobreza cuyos caminos se han cruzado en diversos momentos y tienen varios trabajos que firman juntos, como “El revés de la fortuna: geografía e instituciones en la generación de la actual distribución del ingreso”, que terminó dándoles este lunes 14 de octubre el Premio Nobel de Economía.

Acemoglu, nacido en Estambul en 1967 y de padres armenios, sostiene que la principal motivación de su trabajo es justamente la comprensión de los orígenes de la pobreza. Su carrera empezó en la London School of Economics, donde se doctoró y enseñó varios años antes de pasarse al MIT en Estados Unidos.

Simon Johnson, nacido en 1963 en Shefield (Reino Unido) es también profesor de MIT y fue entre 2007 y 2008 economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En 2011 causó una polémica al calificar a Josef Ackermann, entonces presidente del Deutsche Bank, como el banquero más peligroso del mundo.

Durante la crisis financiera, Johnson rechazó la tesis de que la compra de vivienda por parte de personas con pocos ingresos hubiera sido el factor fundamental. Para él, el origen de la crisis estaba en la desregulación del sector financiero.

Robinson es el único de los tres galardonados que no es profesor de MIT, sino de la Universidad de Chicago. Su primer encuentro con Acemoglu se dio en el tiempo que compartieron en la London School of Economics. Los dos publicaron juntos los libros “Orígenes económicos de la dictadura y la democracia” (2006), “Por qué fracasan los países” (2012) y “El pasillo estrecho (2019).

Por parte de Robinson ha habido un especial interés por Latinoamérica y África: ha hecho investigaciones en Botswana, Chile, Colombia y la República Democrática del Congo, entre otros países.

Una clave del trabajo de los tres galardonados -todos nacionalizados en Estados Unidos- ha sido el papel preponderante que tienen las instituciones en la generación de riqueza y equidad.

A través de esa óptica procuran explicar también las diferencias entre las naciones que, según han demostrado, dependen fundamentalmente de las instituciones existentes y no de otros factores, como la geografía o la cultura.

Ese planteamiento generó un debate entre los tres y Jeffrey Sachs que le daba preponderancia al factor geográfico para explicar las diferencias.

Con información de EFE.