Sheinbaum ‘muestra’ al rey de España disculpas públicas de países por abusos: ‘A ver si se anima’

En medio de la tensión entre la monarquía española y el gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió, una vez más, en que el rey Felipe VI debe pedir disculpas públicas a los pueblos originarios del país por los abusos perpetrados durante el periodo de la Conquista..

En su conferencia diaria de este viernes 11 de octubre, Claudia Sheinbaum compartió un video en donde se muestra una recopilación de disculpas públicas realizadas por gobiernos que realizaron agravios contra otros pueblos.

“Vamos a pasar un video, relacionado con el día de mañana que es 12 de octubre (denominado como el Día de la Hispanidad), sobre todas las disculpas públicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo para ver si España se anima, el día de mañana iniciar este proceso de disculpa pública a los pueblos originarios de México”, declaró.

La presidenta, Claudia Sheinbaum espera que el día de mañana sábado 12 de octubre, España se anime a pedir disculpas a los pueblos de México.

En la grabación mostrada en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, se muestra a gobernantes de países como: Japón, Alemania, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Bélgica, así como El Salvador, pedir disculpas por ejercer crímenes de lesa humanidad.

El video señala que “ofrecer disculpas por crímenes de lesa humanidad es una responsabilidad histórica, una manera de buscar la reconciliación y superar de agravios del pasado. Hacerlo, enaltece a quien admite el daño hecho a otros pueblos o naciones. Con ello se reconoce el derecho a la verdad y la dignidad que tienen los pueblos y grupos sociales”.

Asimismo, la mandataria aprovecho el espacio para aclarar que el 12 de octubre, no se le debe considerar el Día de la Raza, debido a que en el mundo no existen razas en los seres humanos.

“Antes le llamaban el Día de la Raza, que no tiene nada que ver con razas porque las razas no existen en los seres humanos, somos una sola especie y no hay razas, demostrado biológicamente, ahora le llaman el Día de la Hispanidad”, explicó.

Claudia Sheinbaum presentó un video sobre disculpas públicas realizadas por otros gobiernos en su conferencia de prensa.

¿Por qué México tiene ‘roces’ con la monarquía española?

La mandataria ha insistido en que la Corona española debe “recapacitar” tras la misiva que envió en marzo de 2019 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a Felipe VI para que ofreciera disculpas a los pueblos originarios por los abusos de la colonia.

“A México y España le unen de manera muy importante el exilio que hubo de la República, hay muchísimos españoles y españolas que viven en México de aquella época y otros también, pero nosotros creemos, primero, que tiene recapacitar”, manifestó.

Sheinbaum consideró “importante” retomar el tema de España porque ella implementará la reforma constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos que fue aprobada por el Senado el pasado martes 24 de septiembre.

La presidenta ha defendido su postura ante el rey por la falta de respuesta a la misiva de López Obrador y por una “campaña tremenda contra México” que, según ella, se desató en España tras el episodio.

* Con información de EFE