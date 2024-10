Rompen muros de cristal del INAI: ¿Fue un atentado? Esto dice su comisionado presidente

¿Vandalismo o atentado? Las instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia sufrieron un ataque la madrugada de este miércoles 9 de octubre, confirmó Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Alcalá informó que no se reportaron personas lesionadas, aunque los muros de cristal que resguardan al INAI fueron totalmente destruidos, por lo que el personal de seguridad decidió reportar los hechos a las autoridades correspondientes.

“Las personas de vigilancia realizaron la revisión a las instalaciones sin que se identificara otra afectación, se encontraron algunos utensilios, ahorita está acordonado”, detalló en entrevista radiofónica.

¿Instalaciones del INAI sufrieron un atentado? Esto aclaró Adrián Alcalá

El comisionado presidente del INAI aseguró que hasta el momento se descarta esta hipótesis, pues todo indica que fue un acto vandálico porque no se encontró algún mensaje intimidatorio hacia esta institución, incluso solo se registraron daños a las instalaciones.

“Al parecer fue un acto vandálico, no fue un atentado directo en contra de la institución con algún mensaje, pero eso no significa que no estemos atentos y, por supuesto, elevando las medidas de seguridad para cuidar tanto a la institución como al personal que labora”, añadió.

Asimismo, Adrián Alcalá recalcó que este hecho ya es investigado por las autoridades correspondientes para identificar a los responsables. Sin embargo, admitió que hasta el momento no han logrado acceder a los videos de las cámaras de seguridad del recinto. “Pondremos toda nuestra disposición como cámara de vigilancia, dichos de los policías, no se identificó ningún mensaje ni algún propósito en particular”, dijo.

Por último, destacó que este lugar es resguardado por la policía de la Ciudad de México, institución que será la encargada de reforzar la seguridad del personal y de los mexicanos que acuden a realizar trámites al INAI.

Este acto vandálico fue dado a conocer por Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, quien compartió en sus redes sociales fotografías del hecho y condenó el ataque a la sede.

“Esta mañana la sede del INAI fue vandalizada de esta lamentable forma. Condenamos estos hechos y llamamos a la sociedad a mantener el respeto a las Instituciones y a las personas. Afortunadamente no existen daños al personal, solo a las instalaciones”, escribió en X, antes Twitter.