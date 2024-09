Sheinbaum se prueba la banda presidencial antes de su toma de protesta: ‘Se me salen las lágrimas’

A solo unas horas de su toma de protesta como primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum compartió un video donde aparece probándose la banda presidencial que usará en su ceremonia de investidura el 1 de octubre y con la cual se hará oficial el inicio de su sexenio.

En las imágenes, Sheinbaum aparece vestida de blanco junto a las mujeres del Ejército Mexicano encargadas de la elaboración de la banda presidencial, quienes le toman las medidas mientras la próxima mandataria mira sonriente a la cámara.

El video, titulado ‘Estamos viviendo tiempos estelares en México’, que publicó en su cuenta de X y de YouTube, muestra una entrevista con la exjefa de gobierno en la que narra cómo ha vivido el proceso de transición, destacando su experiencia junto al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira de despedida.

“Es muy emotivo la manera en la que el pueblo se está despidiendo de él, se te hace un nudo en la garganta... el pueblo se funde en su Presidente”, dijo Sheinbaum al narrar cómo ha sido la respuesta de sus simpatizantes.

(Captura de video: @Claudiashein)

Sheinbaum se despide de AMLO: “Gracias, presidente”

A manera de despedida y homenaje a López Obrador, la presidenta electa reveló algunos de los momentos más emblemáticos que vivió con el mandatario desde que se unió a Morena, al mismo tiempo que se muestran imágenes de ambos a lo largo de los años.

“Queda mucho de su legado, es un orgullo, por eso el decir es un honor estar con Obrador no es de ahora. Así es, así ha sido y así será.”, comentó.

“De esta afectividad que se genera cuando has venido luchando durante tantos años, tienes tantas cosas en común... De hecho yo he estado escribiendo y hay momentos en los que escribo y se me salen las lágrimas porque ha sido muy emotivo”, manifestó.

Finalmente se despidió de López Obrador con un “Gracias, presidente”.

Sheinbaum también hizo énfasis en la importancia histórica de su llegada al poder, al ser la primera mujer mexicana en lograrlo, señalando que se trata de una responsabilidad mayor que “requiere de una entrega total” como persona.

“Tu vida le pertenece a tu pueblo y a tu patria”, dijo al indicar que se trata de una “misión” encomendada por el pueblo de México.