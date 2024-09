Sinaloa, Zedillo y GGL, ‘parte de campaña contra mí’, dice AMLO

“Claro, hay quienes no lo ven así, pero tienen el derecho de expresarse, de manifestarse, de protestar, de disentir, porque esa es la democracia”, insistió el presidente López Obrador.

Ante el cierre de sexenio, se desató “la maleantada”, y para ejemplo están las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa.

“Desatan estrategias como Zedillo, que no había salido, no había hablado; se iba con (Mario) Vargas Llosa y pseudointelectuales del conservadurismo, a participar en conferencias internacionales, pero no hablaba de México, y ahora sí vino a México y se desató”, recriminó el mandatario.

“Así está desatada toda la maleantada, como dicen en mi tierra: por algo será. Esto significa que vamos muy bien en el proceso de cambio, de transformación y que debemos continuar de esta manera”, agregó.

Ese camino –ejemplificó– es tener una economía y garantizar la paz y la tranquilidad, abundó.

“Claro, hay quienes no lo ven así, pero tienen el derecho de expresarse, de manifestarse, de protestar, de disentir, porque esa es la democracia”, insistió.

López Obrador resaltó que el cambio en su gobierno se ha dado de forma democrática, en libertad y sin represión.

“Y lo otro, que es también importantísimo, es que se está haciendo de manera pacífica; no pasa de debates acalorados y de enojos, insultos, pero hasta ahí”, destacó.

Ante las críticas del exmandatario priista por la reforma al Poder Judicial, el Presidente volvió a repasar las acciones en el sexenio del último inquilino de Los Pinos en el siglo 20 .

“Miren la eminencia, el doctor Zedillo, 187 por ciento la devaluación. El doctor Zedillo tiene algo, cuando iba a rescatar a los potentados, a los que lo defienden, que lo trajeron ahora, cuando convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública... la eminencia en su informe dice que va a ser necesario rescatar a bancos y empresas, pero que eso es lo mejor. Ya ven cómo decían: remedio amargo, pero es lo mejor”, ironizó.

Se mofó de que estimó ese rescate en 180 mil millones de pesos, y hoy en día suma más de 3 billones de pesos.

“O sea, el experto se equivocó por muy poco, 17 veces más”, remató.

“A los que rescató es como su Dios, y todavía tiene la desfachatez. Agréguenle que fue el que vendió los ferrocarriles nacionales, acabó con los trenes de pasajeros y terminando su mandato se fue a trabajar de asesor, incluso todavía anda en eso, en una empresa ferrocarrilera que se benefició de la privatización”, remarcó.

“Entonces, cuando aparece Zedillo, y aparece (Genaro) García Luna… Bueno, nada más estoy esperando a (Carlos) Salinas, pero no ha hablado”, indicó.

Además, el Ejecutivo consideró que la difusión de los hechos de violencia en Sinaloa, donde se han dado enfrentamientos entre los grupos en que está dividido el Cártel de Sinaloa, es parte de lo mismo.

“Sinaloa está envuelta en propaganda… Los periódicos vendidos o alquilados al conservadurismo y las redes sociales, y tienen el tema de Sinaloa”, aseveró el Presidente.

Consideró que, si bien existe la confrontación entre los grupos del Cártel de Sinaloa, la violencia se maximiza.

Como ejemplo, puso la cifra de homicidios diarios, del 6 al 17 de septiembre, y pese a la situación de la entidad gobernada por el morenista Rubén Rocha, hubo 102 asesinatos en Guanajuato, frente a los 40 de Sinaloa.

“Es como el tema de Zedillo, como el tema de García Luna, que seguramente vamos a hablar de eso y ‘narcopresidente AMLO’, son sus temas. La verdad es una campaña que intenta desprestigiar al gobierno que represento y a mi persona, y no han podido ni podrán, porque el pueblo de México es mucha pieza”, insistió.