‘Se sentaron bases para que México se convierta en una tiranía’: Ernesto Zedillo sobre reforma judicial

El expresiente Ernesto Zedillo tuvo una aparición en medios, tras tener un bajo perfil por varios años. Esto, luego de participar en la Conferencia Anual 2024 de la Asociación Internacional de Abogados (IBA), que se realiza en la Ciudad de México.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva habló sobre la recién aprobada reforma al Poder Judicial. ‘’Esto hablando de un riesgo que se puede materializar dado el contenido de esa reforma’', sostuvo.

‘’Un requisito de cualquier democracia real es no solamente que haya elecciones libres y con condiciones de competencia equitativa, sino que haya un tercer poder independiente que imparta justicia, pero que esté atento a que otros poderes del Estado cumplan con sus obligaciones constitucionales’', añadió Zedillo.

También explicó que la reforma al Poder Judicial está diseñada para que los poderes Legislativo y Ejecutivo, puedan determinar, nombrar quienes serán juzgadores en el sistema jurídico.

Agregó que el hecho de que el pueblo elija a jueces y magistrados, como lo plantea la reforma, es una postura demagógica.

‘‘Es un mecanismo para decirle a la gente que va a elegir y eso es democrático, pero no lo es. La constitución y el funcionamiento de cualquier democracia dice que el Ejecutivo y el legislativo deben cumplir con sus funciones y una de ellas es asegurarse que se prevén los medios y reglas para que exista un Poder Judicial independiente’’, explicó el exmadatario.

Agregó que una vez que este existe, no se le debe intimidar. ‘’Afirmo que lo que ha sucedido la trágica semana pasada es que se han sentado bases para que México se convierta en una tiranía’', sentenció Zedillo.

Agregó que la carrera judicial se está degradando y las instituciones se construyen sobre bases legales sólidas. El priista también expuso otros ‘aspectos escandalosos’ de la reforma.

Al ser cuestionado sobre su bajo perfil luego de concluir su mandato, en el 2000, Zedillo dijo que se prometió no opinar sobre México.

´´Pero cuando veo que la República está en riesgo no puedo quedarme callado, no puedo ser cobarde’', aseguro el exmandatario. Agregó que no tiene ningún liderazgo porque ese tiempo para él pasó.

‘’Soy un ciudadano que está alzando la voz porque ve en peligro a su país’', agregó.