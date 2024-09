¿Fue el salvador de AMLO? Así es como Ernesto Zedillo ‘rescató dos veces al presidente

El exmandatario Ernesto Zedillo Ponce de León criticó de manera pública al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que su propuesta de reforma al Poder Judicial fuera aprobada en el Congreso de la Unión y los congresos estatales y ahora ya sea oficial, al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante su administración, Zedillo presentó en 1994 una iniciativa de reforma constitucional para cambiar estructuralmente el sistema de justicia mexicano. Con ello, se creó el Consejo de la Judicatura Federal y se rediseñó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para hacerla más compacta.

Hace unos días, Zedillo criticó que la reforma de AMLO acabará por destruir al sistema judicial y se erradicará la democracia mexicana “y lo que quede de su frágil Estado de Derecho”.

Estas críticas directas e indirectas al gobierno de López Obrador, por parte de Zedillo, tienen mayor peso si se recuerda que fue gracias a él que AMLO ‘libró la cárcel’ y no fue juzgado por violentar las leyes años atrás, apuntó el columnista Raymundo Riva Palacio en su columna de este martes en El Financiero.

“Zedillo es el facilitador de ese monstruo político que hoy denuncia”, apuntó.

Según recuerda Riva Palacio, López Obrador tomó 51 pozos petroleros en Tabasco en 1996, bajo el argumento de afectaciones que hacía Pemex a las zonas donde vivían las y los tabasqueños. Al tomar esos pozos ejercía presión para que campesinos y pescadores obtuvieran indemnizaciones.

Esa situación fue peligrosa ya que la acción de AMLO hizo que los campesinos se movilizaran a un puente para protestar, lugar donde debajo había materiales químicos almacenados que podían hacer explosión.

Las autoridades federales desalojaron el área y en el operativo López Obrador fue golpeado en la cabeza. Según Riva Palacio, la situación hizo que AMLO quedara pasmado y personas cercanas de su equipo tuvieron que llevárselo a un escondite.

Así es como Rocío Beltrán ‘salvó' a AMLO de ser detenido

Fue su entonces esposa, Rocío Beltrán, quien habló con el entonces gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo (1995-2000) y fue él quien le aseguró que AMLO no sería detenido.

No obstante, Pemex presentó denuncias en contra de López Obrador por la obstrucción de sus centros de trabajo y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del tabasqueño.

Rocío Beltrán fue quien pidió a Roberto Madrazo que intercediera por AMLO, tras la orden de arresto, pero Zedillo ignoró la petición del gobernador.

Rocío Beltrán fue la primera esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. (Nación321/Tw: @lopezobrador_)

“La señora Beltrán logró hablar con otros políticos tabasqueños que pudieron convencer a Zedillo de no actuar penalmente contra López Obrador, con la promesa de que lo sacaría de Tabasco. Rocío Beltrán cumplió y Zedillo respetó su palabra. La frase de López Obrador en uno de sus mítines durante la toma de pozos de que ‘la cárcel es un honor cuando se lucha por la justicia’ se quedó en eso, un discurso vacuo, porque en las dos ocasiones que estuvo a punto de ir a prisión se asustó y su esposa fue quien lo salvó”, escribió Riva Palacio este martes.

Más adelante en la carrera política de López Obrador, Ernesto Zedillo intervino para que el PRI retirara una denuncia ante el Instituto Electoral del Distrito Federal que le habría impedido a AMLO participar en busca de la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México), allá por 2012.

El columnista Raymundo Riva Palacio consideró que Zedillo, en esta aparición pública donde criticó a AMLO, “parece sentirse traicionado”.

En sus comentarios recientes, Ernesto Zedillo apuntó que la reforma judicial de AMLO no fue por la búsqueda de la justicia porque no aborda las deficiencias institucionales que han creado una crisis en la que el Estado mexicano no tiene la capacidad para proteger a los ciudadanos.

En su discurso inaugural de la Conferencia Anual de la International Bar Association (IBA) 2024, el expresidente expuso que la intención de esta reforma ha sido arrasar con el Poder Judicial como entidad independiente y profesional, transformarlo en un servidor de quienes tienen el poder político. Esto es un objetivo perverso que es evidente en la propia iniciativa, consideró.