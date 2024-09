¿‘El Mayo’ Zambada negociará su libertad con EU? Esto es lo que sabemos

El narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró este viernes no culpable de los cargos que se le imputan en un juzgado de Nueva York, y que incluyen conspiración para asesinato, narcotráfico, pertenencia a empresa criminal y posesión de armas.

Durante su primera audiencia en la corte de Nueva York, el narcotraficante mexicano se limitó a contestar con lacónicos “sí” o “no” a las preguntas del juez de instrucción James R. Cho, quien le leyó los 17 cargos a que se enfrenta y que pueden costarle la cadena perpetua.

Aunque la ley en Nueva York dicta que el juicio debe comenzar dentro de los 70 días posteriores a la primera comparecencia del acusado, el juez de instrucción James R. Cho hizo una excepción en este caso debido a su gran complejidad y a la abundancia de documentos para la investigación, decretando que ese plazo arranque a partir del 31 de octubre.

¿'El Mayo’ Zambada negociará con el gobierno de EU?

El periodista Ariel Moutsatsos detalló que luego de la audiencia de ‘El Mayo’ Zambada, la defensa del mexicano dejó en la incertidumbre si el narcotraficante negociaría con el gobierno de Estados Unidos para evitar un juicio.

“No quedó claro si está abierto a negociación o no. Primero dijo: ‘no, no la descarto’, respondió a una pregunta de que si descartaba la negociación y dijo ‘no, no la descarto’; pero luego más adelante le preguntaron y dijo ‘no, no, vamos a ir a juicio’”, contó en entrevista radiofónica.

El periodista explicó que aunque el abogado de ‘El Mayo’ Zambada negó que negociaría con el gobierno que encabeza el presidente Joe Biden, no cerró la posibilidad de hacerlo.

“No está claro porque puede haber negociación y aun así ir a juicio o puede ser que él diga ‘me voy a ir a juicio, no voy a negociar’, entonces no está claro. Lo que sí está claro, es que no quedó cerrada la posibilidad de negociar y lo que también está claro, es que se va a ir a juicio”, dijo Moutsatsos.

También detalló que ‘El Mayo’ tiene otra posibilidad, lo que en Estados Unidos se conoce como discrecionalidad de persecución legal, es decir, los fiscales pueden quitarle cargos, negociar algún acuerdo para que se declare culpable de algunas cosas a cambio que de otras no a cambio de reducir su sentencia reduzca porque ha cooperado con las autoridades.

El periodista reiteró que la defensa del narcotraficante mexicano insistió en que no habrá un acuerdo y que no habrá negociación para no ir a juicio, es decir, “no vamos a ver a ‘El Mayo’ y a su defensa, declarándose culpable de algo como una salida negociada para evitar el juicio”.

Juzgarán a ‘El Mayo’ en la misma corte que a ‘El Chapo’

La acusación en Nueva York contra ‘El Mayo’, prófugo de la justicia durante más de cuatro décadas, y cuya captura cifraba Estados Unidos en 15 millones de dólares, fue actualizada en febrero y es la única que menciona el tráfico de fentanilo, el potente opioide que ha generado una crisis de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

‘El Mayo’ fue trasladado ayer desde Texas donde permanecía arrestado y compareció hoy en la misma corte donde un lustro atrás se dictó cadena perpetua para su otrora socio, “El Chapo”.

Aunque el juez Cho se encargará de la instrucción, el caso de Zambada en la corte federal de Nueva York lo presidirá el juez Brian Cogan, que también estuvo al frente del proceso contra “El Chapo” y fue él quien juzgó el año pasado a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, declarado culpable de varios cargos de narcotráfico y que aguarda aún sentencia.

Zambada fue detenido en una operación conjunta por la DEA y el FBI el pasado 25 de julio en Nuevo México después de aterrizar en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo” que también fue arrestado.

Con información de EFE