¿Quién será el ‘Judas’ del Senado? MC y PRI callan su voto a la reforma judicial, alertan estudiantes

“Aún nada de la bancada del PRI y Movimiento Ciudadano”, lamentó José Mario de la Garza, representante del movimiento estudiantil y jóvenes en defensa del Poder Judicial, tras explicar que un grupo de universitarios envió diversas cartas a los senadores de oposición para conocer su voto sobre la reforma judicial.

En entrevista con Azucena Uresti, el líder estudiantil detalló que el único partido que ha respondido a su petición es Acción Nacional, el cual aseguró que sus 22 senadores votarán en contra de la reforma que propone elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular.

Sin embargo, De la Garza advirtió que el PRI, en específico Alejandro ‘Alito’ Moreno, se ha negado a responder si su bancada votará en la Cámara alta a favor o en contra de dicha iniciativa, ya que, según el líder del tricolor, primero tienen que analizar su posicionamiento.

“Mis compañeros se sentaron, cara a cara, con ‘Alito Moreno’ y me contaron que les dio un rollo y dijo que van a analizarlo con el grupo parlamentario: ‘Gracias por traer las cartas, pero ahorita no y no firmaron las cartas de compromiso’”, expresó el estudiante.

Mientras que Movimiento Ciudadano, destacó el representante de los universitarios, hasta el momento ha guardado “absoluto silencio”.

PRI advierte que no ‘se doblará’ y votará contra la reforma judicial

Alejandro Moreno aseguró, frente a medios de comunicación, que los priistas no se “doblarán” ante Morena y sus aliados, por lo que votarán en contra de la reforma al Poder Judicial pese a que la 4T le ofreció una buena cantidad de dinero para unirse a su bancada.

“Decenas de millones de pesos para migrar a la bancada morenista o ausentarse de la votación, amenazas de uso faccioso de las fiscalías en contra de las y los legisladores y de sus presiones”, acusó el líder del PRI.

Por esta razón, aseguró que el tricolor votará en bloque y en contra de la iniciativa, ya que está firme en su defensa “de la democracia y las instituciones de nuestro país”.

El PRI anuncia "voto unificado" de sus senadores en contra de la #ReformaAlPoderJudicial



'Alito' Moreno denuncia que recibieron amenazas de procesos legales, presiones del @INEMexico y ofrecimientos de "decenas de millones de pesos", pero "nadie los dobla" pic.twitter.com/4nbJRlJhyg — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 5, 2024

¿Qué senador de la oposición votaría a favor de la reforma judicial?

La Alianza Ciudadana para un México Mejor preguntó a senadores de oposición sobre su voto a favor o en contra de la reforma judicial; sin embargo, de los 43 legisladores, solo uno faltó por responder.

Se trata de Francisco Daniel Barreda, senador de MC, quien es señalado de ser el próximo legislador en ‘traicionar’ a la oposición y votar a favor de la iniciativa de AMLO.

Al respecto, José Mario de la Garza recalcó que a Barreda lo ha buscado para conocer su postura, pero el integrante de Movimiento Naranja aún permanece desaparecido.

“Está desaparecido de sus redes sociales, desaparecido de sus contactos, se ha estado buscando en las redes personalmente, a través de Clemente Castañeda, pero no hay ningún contacto con él”, recalcó.

A pesar de que a Morena y aliados le faltaban tres senadores para obtener la mayoría calificada en el Senado, hace una semana dos legisladores del PRD se unieron a la bancada de la 4T, por lo que ahora solo les faltaría un voto para ‘arrasar’ en la Cámara alta y lograr aprobar la reforma al Poder Judicial.