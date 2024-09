Ricardo Monreal pide pausar juicio político a jueces y actuar ‘con prudencia’

El coordinador parlamentario morenista, Ricardo Monreal, aclaró que pidió a su bancada no presentar solicitudes de juicio político, las denuncias penales ni las quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal contra los dos jueces federales de distrito que ordenaron la suspensión de la reforma al Poder Judicial, y dejar “en pausa” la petición, para actuar “con prudencia y tolerancia”.

“Puedo decir, con toda firmeza, que no habrá fast track en ningún juicio político, que vamos a acudir a una actitud de respeto, de prudencia. No hay sino la intención de buscar diálogo y de llevar a cabo, con civilidad, racionalidad y razones, las asambleas legislativas que a partir de este martes se inician”, aseguró.

“Yo soy de la idea, en lo personal, de que no llevemos a cabo todavía eso. Que esperemos y que actuemos con tolerancia, pero ese es un asunto personal, no de grupo y yo les he pedido que esperemos”, remarcó.

En tanto, aunque se pondrá a discusión y votación, en lo general, ya desde este martes en el pleno, el legislador admitió que hay dudas y cuestionamientos sobre los requisitos para la elección de los que buscarán los cargos en el Poder Judicial.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/30YBDvKJNv — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 2, 2024

Por eso, anticipó que habrá una serie de nuevos “ajustes” al dictamen en la discusión en lo particular, que será mañana miércoles.

“La idea es que haya comisiones de especialización en los tres poderes de la Unión para que seleccionen a quienes van a participar para el cargo de ministros, magistrados y jueces, como está el dictamen”, dijo.

Explicó que el grupo de trabajo, integrado por Sánchez Cordero, Mariana Benítez Tiburcio, Leonel Godoy, César Moreno, Alfonso Ramírez Cuéllar, entre otros, además de analizar la minuta, recibirá a los representantes de estudiantes, a los jueces y magistrados y otros que deseen entregar sus pliegos petitorios.