Trabajadores del Poder Judicial envían mensaje a Sheinbaum: Estamos a tiempo de una reforma integral

Trabajadores del Poder Judicial en compañía de estudiantes de Derecho de distintas universidades se manifestaron este domingo 1 de septiembre, en el Senado de la República, donde hicieron un llamado a los legisladores, así como a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para tener apertura al diálogo y realizar modificaciones a la reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador.

Previo a la discusión de la reforma al Poder Judicial, los manifestantes solicitaron no comprometer el Estado de Derecho ante la ambigüedad de los cambios a la reforma, que incluyen la elección de jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) por voto popular.

“A la nueva legislatura, a la presidenta electa, les decimos que aún están a tiempo de procesar una reforma integral de justicia, dialoguemos, nuestro país lo merece”, dijo Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en el evento.

Luego del sexto informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los trabajadores del Poder Judicial realizaron una marcha desde el Ángel de la Independencia para exigir la independencia de los tres poderes para fortalecer la democracia.

“Como ustedes bien saben, la independencia Judicial es el pilar que sostiene el equilibrio de poderes en una democracia, sin ellas, el régimen de libertades que tanto valoramos se debilita y con él se erosionan los derechos que hemos conquistado con tanto esfuerzo”, explicó Fuentes Velázquez.

Además, aseguró que los cambios que pretenden realizar al Poder Judicial “por intereses políticos” no es solo una amenaza para los trabajadores, si no también para los estudiantes y la ciudadanía.

“El poder totalitario comienza cuando el Estado ya no distingue entre amigos y enemigos, si no que suprime la disidencia bajo el pretexto de la unidad. Y desde aquí, también le decimos a la comunidad internacional. Si permitimos que la independencia judicial sea vulnerada, abrimos la puerta un estado en el que la justicia ya no será ciega, si no manipulada y cuando la justicia deje de ser imparcial toda nuestra estructura democrática tambalea”, advirtió.

En días pasados, Ricardo Monreal aseguró que la reforma se discutirá a partir desde esta semana y que se tomará el tiempo que sea necesario para realizar los ajustes pertientes.