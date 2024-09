No solo es Ayotzinapa: Los otros pendientes sin resolver que deja AMLO

Familias de desaparecidos a lo largo del país se manifestaron por la crisis que vive el país: Hay más de 115 mil personas no localizadas. (Cuartoscuro)

A finales de septiembre se cumplirán 10 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, caso que sigue abierto pues el Gobierno federal no ha logrado dar con el paradero de los jóvenes.

Si bien la demanda de las familias y de la población en general para que haya una resolución en el caso Ayotzinapa sigue vigente, este no es el único caso que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejará pendiente.

Así lo apuntó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), luego de que López Obrador presentara su sexto y último informe de Gobierno el domingo 1 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

“¡La reversión de toda la crisis de desapariciones está pendiente! Las desapariciones siguen ocurriendo. La impunidad no fue revertida. Iniciativas como el Centro Nacional de Identificación Humana fueron abandonadas”, señaló este centro.

Además, el Centro Prodh consideró que durante este sexenio, el primer de izquierda en México, concluye esta etapa con la manipulación de cifras de desaparición forzada en el país.

Integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla marcharon desde la Fiscalía del estado con rumbo al zócalo de la ciudad el 30 de agosto de 2024. (Cuartoscuro)

Desde el año pasado, madres buscadoras y familias de personas desaparecidas criticaron un nuevo censo de búsqueda implementado por el Gobierno de AMLO, con el cual se buscaba reducir la cifra de personas desaparecidas haciendo búsquedas casa por casa. Las familias consideraron que era un censo revictimizante pues siervos de la nación acudían a los hogares preguntar si el desaparecido en cuestión ya había vuelto a casa.

En diciembre de 2023, el Gobierno presentó las nuevas cifras. Con la estrategia de búsqueda, se anunció que fueron localizadas 16 mil 681 personas. No obstante, se anunció que dicha cifra no sería borrada del registro nacional de personas no localizadas.

El Centro Prodh también hizo referencia a que el sexenio terminará sin que se haya implementado una Política Nacional para Prevenir y Erradicar las desapariciones, como había recomendado la ONU, en un informe de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicado en 2022, donde se señaló que tanto servidores públicos como el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas en el país. Además, se destacó la crisis forense por las más de 50 mil personas fallecidas no identificadas que se encontraban en instalaciones de almacenamiento de los servicios forenses.

AMLO dice que el caso Ayotzinapa queda pendiente y da su confianza a Sheinbaum para dar continuidad

Apenas el 27 de agosto pasado, padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa rompieron el diálogo con el presidente López Obrador, luego de una reunión ese día. Afirmaron que era la última vez que se reunirían antes de que termine el mandato del morenista.

El vocero de las familias, Vidulfo Rosales, así como los mismos padres y madres, han explicado que el presidente no ha dado respuestas a las principales peticiones, con respecto a que piden que el Gobierno entregue los expedientes del Ejército sobre el caso.

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

Cuando llegó al Gobierno, AMLO creó una Comisión de la Verdad, la cual declaró en 2022 que la desaparición de los estudiantes fue un Crimen de Estado en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles, incluido el Ejército mexicano.

Sin embargo, López Obrador ha defendido al Ejército y ha acusado que los grupos de derechos humanos “quieren desestabilizar al Ejército” y que hay “una campaña de desprestigio” contra las Fuerzas Armadas.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien pertenece al mismo partido que el mandatario López Obrador, ha dicho que dará continuidad a las investigaciones del caso Ayotzinapa.

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, aseguraron que esta fue la última reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. (Cuartoscuro)

Tras un encuentro con las familias en julio pasado, Sheinbaum dijo que deberá encontrar un nuevo método de trabajo que permita dar con los jóvenes.

Clemente Rodríguez, padre de Christian, uno de los jóvenes desaparecidos, comentó recientemente que en cada reunión con el Gobierno de AMLO, les leen cronogramas de búsquedas que ya habían sido descartadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

También apuntó que se encontraban decepcionados porque el presidente no ha querido seguir la línea de investigación que le han pedido, relacionada con las acciones del Ejército en el día en que los jóvenes fueron desaparecidos.

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acudieron este 27 de agosto de 2024 a Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

“Este presidente ha sido un fracaso para nosotros (...) Él no quiere tocar al Ejército”, reprochó Clemente Rodríguez.

Y las familias de personas desaparecidas a lo largo del país tienen la misma sensación de decepción sobre el presidente López Obrador. Además, han señalado que tienen poca fe en la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien ha seguido la misma línea discursiva de AMLO.

Con información de Quadratín y EFE.