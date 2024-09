José Ramón Cossío: ‘Morena se arrepentirá por quitar todo control a jueces’

En el mediano plazo, Morena y aliados serán los más arrepentidos de impulsar que los jueces sean electos por voto popular, advirtió el ministro en retiro José Ramón Cossío.

En entrevista para La Silla Roja de El Financiero Bloomberg, el juzgador sostuvo que con este tipo de medidas, los encargados de interpretar la Constitución pueden creer que ellos son la máxima autoridad, y que sus decisiones personales están por encima de todo.

“Yo creo que en el mediano plazo después, y ojalá de veras no pase, de la destrucción institucional, los más arrepentidos serán ellos porque no tendrán ningún tipo de control, no un control político sino ningún tipo de control estatal, ningún tipo de racionalidad en el ejercicio (de los juzgadores)”, afirmó.

Sostuvo que se corre el riesgo de que juzgadores digan “mire, a mí no me parece esto porque (es contrario a) mi ideología o lo que yo represento”, o incluso que se nieguen a seguir procedimientos porque “no, a mí eso no me parece”.

En cuanto a llevar estos nombramientos al voto popular, Cossío Díaz insistió en que esta idea va en contra de cualquier lógica, ya que los juzgadores van a guiarse por sus apoyos y no por la ley.

“Esta idea de que tanto los jueces, como los legisladores, como los políticos tienen que venir de procesos electorales rompe completamente la racionalidad. Los jueces van a acabarse identificando con lo que ellos crean en el proceso electoral que fue el mandato de sus electores, no con lo que diga la ley”, sentenció.

Y retomó el ejemplo de Bolivia, el único país del mundo que tiene la elección de juzgadores a la escala que busca el presidente López Obrador, e insistió en su fracaso.

“Está un problema con el que también ellos se han encontrado, que las personas ejercen enormes presiones. Sales a hacer una oferta y después, si te quieres reelegir, tienes que mantener un cierto costo”.

Aclaró que la comparación con el sistema judicial de Estados Unidos no tiene razón de ser ya que los juzgadores juegan un papel sumamente diferente, ya que allá el jurado es quien decide la culpabilidad de una persona, y no el propio juez.

Agregó que “nunca, hemos visto que un juez electo resuelva los asuntos de inversión, los asuntos de tecnología, los asuntos que ven son otro tipo de cosas”.

Cossío alertó que si se sigue este camino, México podrá terminar en litigios internacionales compilados “que le van a hacer un agujero financiero a México muy grande”.