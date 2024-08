AMLO investiga si la Antorcha Campesina ayudó a bloquear la México-Puebla: ‘No los conocemos’, responden

“Sin que haya espionaje, no tarda y vamos a saber quiénes están detrás”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las investigaciones que realiza el Gobierno para determinar si los campesinos, que bloquean la autopista México-Puebla, están ligados con la Antorcha Campesina.

En su conferencia diaria desde Palacio Nacional, el mandatario pidió a los campesinos que “tengan confianza” en su gobierno, esto ante los recientes cierres registrados en la autopista México-Puebla que dejaron pérdidas por más de 10 mil millones de pesos en ingresos a las empresas del autotransporte.

“Hago un llamado a los campesinos, que nos tengan confianza, que lo que se acordó con ellos se les va a garantizar, nada más que tiene que ser lo justo, ¿qué significa esto? Que se les va a reconocer el daño que les causaron hace décadas cuando construyeron la carretera porque, interdependientemente de que fueron otros gobiernos, nosotros somos responsables”, dijo en su conferencia de este viernes 9 de agosto.

Al ser cuestionado sobre las posibles sanciones contra los residentes que realizaron los bloqueos en dicha autopista, el presidente López Obrador respondió que no habrá represiones contra los ejidatarios que salieron a protestar.

“Se va a analizar, no queremos reprimir, eso es lo que están pidiendo los conservadores, son muy hipócrita (...) lo que quieren es que nosotros actuamos mal en forma autoritaria represiva y ellos mismos nos van a acusar de intolerantes, ineficientes, ya los estoy viendo, los conozco de tiempo atrás, no cambian”, dijo.

¿Qué dijo el asesor de los campesinos que bloquean la México-Puebla?

El asesor legal de ejidatarios de Ignacio López Rayón, Jorge Portillo, aseguró que los campesinos que bloquearon la carretera en días recientes no tienen ningún vínculo con el movimiento Antorcha Campesina.

“Nos van a investigar y considero que esto es parte del amedrentamiento, de la amenaza, pero ni hablar, de la Antorcha Campesina no conocemos a nadie, por lo menos en toda la trayectoria que tenemos jamás hemos tenido ningún vínculo no solo con Antorcha, sino con absolutamente ningún partido político, con ninguna organización, es un trabajo independiente de profesionistas que conocen el derecho agrario y que solamente por esta vía han logrado tener compensas positivas para quienes tienen un derecho que no se había atendido”, declaró para Grupo Fórmula.

No obstante, lamentó los comentarios del dirigente de Palacio Nacional, así como los ataques contra los ejidatarios, quienes exigen que se les pague por la expropiación de sus tierras para la construcción de carreteras.

“Lamentablemente, hemos sido objeto de muchísimos ataques, denotaciones y descalificaciones, seguimos respetando la investidura, pero si lamentamos que se haya derivado una persecución y una serie de linchamientos mediáticos, simplemente luchamos por una sentencia, no hay ni siquiera un reclamo, el reclamo inicio hace muchos años, contamos con sentencias firmes y definitivas que sustentan justamente la petición de que se cumpla con el pago de una indemnización”, concluyó.