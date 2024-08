¿Indirecta? AMLO ‘presume’ a Sheinbaum que ‘eligió muy bien’ a titulares de Sedena y Marina

“Elegí bien”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los nombramientos de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) que gobernaron durante su administración.

Este comentario se da después de que le sugirieran a AMLO “recomendar” quiénes podrían ser los próximos secretarios de Marina y Sedena durante el mandato de la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por lo que el mandatario respondió:

“Ese es un asunto que le corresponde a la presidenta electa (Sheinbaum) tiene muchas opciones y posibilidades”, expresó en su conferencia de este jueves 8 de agosto desde Palacio Nacional.

Aunque sí recalcó que los actuales secretarios tienen “muy buena dirección”, por lo que, dijo, realizar los nombramientos más importantes del gabinete presidencial no será ningún problema para su sucesora.

“La verdad es que es muy buena la dirección, están muy bien formados los mandos tanto en Marina como en la Defensa, son una garantía, tanto los almirantes como los generales de división y a ella (Claudia Sheinbaum) le corresponde decidir”, dijo.

López Obrador recordó cuando fue electo como presidente de México y aseguró que él tomó la decisión, pero le informó al entonces presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que instruyera a los entonces secretarios de Defensa y Marina que haría una “auscultación” para buscar a los más idóneos

“Cuando fui electo y tomé la decisión, le informé en ese entonces la presidente Peña (Nieto) para que también instruyera a los secretarios de Defensa y de Marina que iba yo a empezar a hacer una auscultación para ver quiénes eran los más apropiados, los idóneos”, comentó.

En tanto, destacó que el general de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, y el almirante de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, han ayudado al gobierno de la 4T.

“Tengo que decir, creo que es obvio, pero no está de más repetir, que no me equivoque, que los dos secretarios (Marina y Defensa) son de primera: profesionales, trabajadores, leales, incorruptibles, me han ayudado mucho. Yo espero que la presidenta electa (Sheinbaum) haga su elección, no va a tener ningún problema, ella es muy inteligente, además ya gobernó la Ciudad de México, tiene mucha experiencia y hay que esperarnos”, expresó.

¿Cuándo va anunciar Sheinbaum a los nuevos titulares de la Sedena y Semar?

El pasado 8 de julio, Sheinbaum Pardo informó que dará a conocer a los secretarios de Defensa y Marina, quienes la acompañarán durante su sexenio que inicia a partir del próximo 1 de octubre hasta septiembre.

“Sedena y Marina van a ser hasta septiembre, las últimas semanas de septiembre”, aclaró en una conferencia de prensa.

Por su parte, el dirigente tabasqueño respaldó la decisión de Sheinbaum de esperar hasta septiembre para revelar a los nuevos titulares.

“Hemos platicado. Ella es de la opinión de esperar un tiempo en los dos casos y está muy bien, yo también hice lo mismo: dejé al final los dos nombramientos (Defensa y Marina) aún hay tiempo, faltan 43 días, pero tiene que estar antes”, concluyó.