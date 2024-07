‘Échame la mano’: La reliquia de San Judas Tadeo llega a México; ¿Dónde estará?

La reliquia de San Judas Tadeo recorrerá distintas parroquias en México hasta el 29 de agosto. (The Apostle of the Impossible)

La reliquia de San Judas Tadeo llegó a México, este lunes 29 de julio, con su primera parada en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la cual tiene sus puertas abiertas para que sus fieles seguidores acudan a visitar el fragmento del brazo del “patrón de las causas difíciles”.

La reliquia de San Judas Tadeo recorrerán distintas parroquias del país hasta el próximo 29 de agosto para que los seguidores de ‘El Apóstol de lo Imposible’ acudan a pedir por su intercesión ante Jesucristo.

Por primera vez, la reliquia de San Judas Tadeo llegó a México, como un préstamo por 90 días del Vaticano. (Andrea Murcia Monsivais)

¿Dónde y cuándo ver las reliquias de San Judas Tadeo?

El recorrido de las reliquias de San Judas inició este lunes, en la Ciudad de México y, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadan a de la CDMX se espera que la procesión recorra las siguientes parroquias:

Iglesia de San Hipólito, en calle Zarco, de la colonia Centro: 1 y 2 de agosto.

Parroquia de San Judas Tadeo, en la calzada del Hueso, de la colonia Granjas Coapa, en la alcaldía Tlalpan: 3 y 4 de agosto .

. Parroquia Purísima Concepción, ubicada en Tlacopac, de la colonia Campestre, en la alcaldía Álvaro Obregón: 5 de agosto .

. Santuario de San Judas Tadeo en la diócesis de Azcapotzalco: 6 de agosto.

Catedral de la Diócesis de Xochimilco: 11 de agosto.

Se espera que después de estas fechas la procesión se traslade al Estado de México, con algunas paradas en la Parroquia de San Judas Tadeo, en Huixquilucan y el Santuario Diocesano de la V Aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, en Cuautitlán.

La peregrinación continuará en Tlaxcala, en la Parroquia de San José y, posteriormente, a Puebla, para recorrer la Catedral La Inmaculada Concepción, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y la Parroquia San Simón y San Judas Tadeo.

¿Quién es San Judas Tadeo?

San Judas fue uno de los 12 Apóstoles de Cristo, el cual tenía la misión de llevar el mensaje cristiano al mundo. En su epístola, Judas es identificado como el “hermano de Santiago” (Judas 1) quien también fue apóstol y ocupaba la posición de obispo de Jerusalén.

De acuerdo con The Apostle of the Impossible, Judas fue muy activo en su actividad apostólica, pues luego de la de la crucifixión de Cristo, predicó en Mesopotamia, incluyendo Irak y partes de los actuales de Irán, Kuwait, Siria y Turquía, donde se asoció con Simón el Zelote y luego regresaron a Jerusalén, aproximadamente en el año 50 d.C.

Eusebio de Cesarea, un historiador cristiano antiguo del siglo IV, señaló que Judas regresó nuevamente a Jerusalén en el año 62 y ayudó en la elección de su hermano, San Simeón, como segundo obispo de Jerusalén; sin embargo, después fue hecho prisionero durante las primeras persecuciones de cristianos, hasta que finalmente murió como mártir en la ciudad de Suanir, linchado por la multitud que no profesaba la fe.

El brazo del santo, que recorre la CDMX, fue separado de la mayor parte de sus restos hace siglos y colocado en un relicario de madera tallado en forma de un brazo, que hace un gesto de dar la bendición.

“El relicario fue abierto por última vez durante la época del cardenal Francesco Marchetti Selvaggiani, quien ejerció como Vicario General de Su Santidad (Vicario General de la Arquidiócesis de Roma) de 1931 a 1951″, detalla The Apostle of the Impossible.