Detención del ‘Mayo’ Zambada: ¿Cuándo será la primera audiencia del jefe del Cártel de Sinaloa?

Este viernes, autoridades de Estados Unidos dieron a conocer la fecha de la próxima audiencia de Ismael ‘el Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien esta mañana se declaró “no culpable” de los cargos que le imputan ante la Corte de Distrito Oeste de Texas, donde llevará su proceso.

Zambada fue detenido la tarde del jueves 25 de julio en el Aeropuerto Internacional de Santa Teresa, cerca de El Paso, junto a Joaquín Guzmán López ‘El Güero’, hijo del conocido narcotraficante y exlíder del cártel, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Las autoridades aún no han revelado más detalles sobre cómo se lograron las capturas de ambos capos, pero algunos medios como The New York Times y The Wall Street Journal apuntan a que Zambada fue engañado por personas al interior de la organización, ya que no sabía que el avión que abordaba se dirigía hacia Estados Unidos.

El engaño habría sido planeado como parte de un operativo conjunto entre el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, en complicidad con el propio Guzmán López, quien habría entregado a Zambada García con el objetivo de negociar la liberación de su hermano, Ovidio Guzmán ‘El Ratón’.

Frank Pérez, abogado del narcotraficante sinaloense, aseguró que ‘El Mayo’ se declaró inocente de todos los cargos. De igual modo, aclaró que Zambada no se entregó voluntariamente como se había dado a conocer en su principio, sino que fue “traído contra su voluntad”.

Mayo Esta sería una de las primeras imágenes del 'Mayo' Zambada tras su detención (Ríodoce)

¿Cuándo es la próxima audiencia del ‘Mayo’ Zambada?

La primera audiencia de ‘El Mayo’ Zambada se llevará a cabo el jueves 1 de agosto ante la jueza Kathleen Cardone, según señalan documentos judiciales de la Corte de Distrito Oeste de Texas.

Antes, se había programado una audiencia de lectura de cargos y detención para el miércoles 31 de julio a las 11 de la mañana en El Paso; sin embargo, Zambada renunció a su derecho a comparecer ante el tribunal. En su lugar será representado por su abogado, Frank A. Pérez.

La corte también fijó el 11 de septiembre como la fecha límite para que ‘El Mayo’ busque un arreglo y se declare culpable. Las partes, además, tendrán 14 días para presentar/entregar evidencia a su favor.

¿De qué acusa EU al ‘Mayo’? Estos son los cargos que enfrenta

Tanto ‘El Mayo’ Zambada como Joaquín Guzmán López enfrentan una serie de cargos en Estados Unidos, en relación con las actividades criminales del cártel, incluyendo la “manufactura de fentanilo y las redes de tráfico” de drogas, según informó el Departamento de Justicia el jueves por la noche en un comunicado.

Zambada enfrenta cargos criminales en, al menos, cuatro jurisdicciones: Illinois, Texas, Nueva York y el Distrito de Columbia. Algunos de los delitos que se le imputan datan de hace hasta dos décadas, como lo demuestra un escrito de acusación del Distrito de Columbia de 2002.

Este viernes, Zambada se declaró “no culpable” ante un juez en El Paso de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Apenas en febrero de este año, un fiscal de Nueva York lo imputó por quinta vez por los delitos de fabricación y distribución de fentanilo en Estados Unidos.