Ministro Aguilar plantea voto popular para elegir a los secretarios de Estado

El ministro Luis María Aguilar aseguró que si la reforma al Poder Judicial exige la elección popular de los jueces, magistrados y ministros, también se debería de aplicar a los secretarios de Estado.

En una conferencia virtual convocada por la organización civil Va por Todos MX, Aguilar Morales comparó la importancia entre las competencias en ambos casos.

“Son altos funcionarios que también tienen responsabilidades muy grandes, y simplemente son designados por el titular del Poder Ejecutivo a su arbitrio y a su gusto. Si vamos a poner a todos a elección popular, en todo caso se debería de proponer eso”, sentenció.

Además, agregó que esta tampoco es la manera idónea de elegir al gabinete. Sin embargo, sostuvo que se tiene que ser parejo.

Por el contrario, el ministro sostuvo que la elección de los jueces, magistrados y ministros debe ser por su calidad profesional, no por su publicidad o popularidad ante las urnas o ante la gente.

“Un constitucionalista con un poco de sentido común entiende que hacer las elecciones de jueces y ministros mediante votación nos va a llevar a elegir a gente que no necesariamente son los mejores, o peor, que tengan compromisos políticos con quienes los apoyaron”, apuntó.

En este sentido, el ministro alertó que los juzgadores podrían buscar caminos que los lleven a comprometer su autonomía, lo que, a su vez, afectaría a los mexicanos.

“Si tienen compromisos, no son independientes, y si no son independientes, no les sirven al pueblo de México”, sentenció.

Aguilar Morales insistió en su rechazo tajante a someter a una elección popular a los integrantes del Poder Judicial.

“Ese sistema no puede ser, no debe ser aprobado, porque, además, rompería con el sistema democrático que representa el Poder Judicial, tanto en los estados como el federal, pero sobre todo aquel que nos previene contra las leyes inconstitucionales”, expuso.

Por otro lado, el ministro señaló que reducir a los integrantes de la Suprema Corte, esto como una medida de austeridad, también podría ser riesgoso.

“Disminuir el número de ministros puede hacer todavía más difícil que haya una justicia pronta, como lo pide la Constitución”, aseveró.

Al respecto, el juzgador apuntó que no se puede comparar la labor del alto tribunal mexicano con el que otras cortes a nivel internacional.

“En Estados Unidos, al año resuelve la Corte aproximadamente entre 90 y 100 asuntos. La SCJN, que conoce una gran cantidad de reclamaciones de derechos humanos, está resolviendo 12 o 14 mil asuntos al año”, aseguró.