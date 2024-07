El Presidente ‘patea’ el caso Colosio a Claudia, al hablar del atentado contra Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el atentado contra el aspirante a la Presidencia de Estados Unidos Donald Trump tenga una repercusión en México.

Consideró que si el expresidente estadounidense hubiera sido asesinado, a lo mejor sí hubiera afectado a México, pues se hubiera generado mucha incertidumbre.

“Afortunadamente no se asesinó al expresidente Trump, eso a lo mejor sí nos hubiera afectado, se hubiese generado mucha incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo, eso es algo aterrador y de mucho impacto”, dijo.

Señaló que se trata de un hecho reprobable, pues nada que signifique violencia se puede justificar, ya que la violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia.

“Condenamos este hecho”, aseguró el Presidente mexicano al recordar que fue el primero mandatario del mundo en manifestarse públicamente condenando el atentado contra Donald Trump.

Desde el Palacio Nacional y a partir de este hecho, el presidente López Obrador recordó el caso Colosio y señaló que la próxima administración de Claudia Sheinbaum será la encargada de esclarecerlo.

“Nosotros ya hemos padecido de estos momentos de mucha incertidumbre y tristeza cuando el asesinato del licenciado Colosio, que nos dolió mucho a todos… había mucha tristeza en el país y miedo, mucha incertidumbre”, agregó.

Comentó que el caso Colosio es un expediente abierto, pero corresponderá a la próxima administración atenderlo y dejar sin sospecha lo sucedido.

Estimó que la apelación de la Fiscalía General de la República (FGR) acerca de la orden de aprehensión al segundo tirador en el asesinato de Colosio ayudaría a resolver el caso, sin afectar el estatus de presunta inocencia del señalado.

Destacó que la fiscalía hizo nuevamente una investigación y aparece que sí hubo un segundo tirador, a quien Genaro García Luna, secretario de Seguridad, con Felipe Calderón, rescató.

“Sería muy bueno que la fiscalía informe si apeló y tiene respuesta, porque ahí empezaría a conocerse más sobre este hecho. Sería muy buena la declaración de esta persona, si realmente es como se dice, que lo fue a buscar García Luna”.

Acuso a un juez de haber negado una orden de aprehensión solicitada por la FGR bajo el argumento de que el caso iba a ser utilizado por el presidente López Obrador con fines políticos.

Dijo que él ni siquiera sabía del caso, hasta que un periodista lo publicó. “Yo todavía dije aquí: ‘¿cuál es la fuente? Es completamente falso’. Pues resulta que sí tenía información, el que no estaba informado era yo, él ya tenía información”.