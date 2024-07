Se cancela el ‘domingo de novios’ por lluvias en México: Estos estados esperan aguaceros hoy

Todos los estados del país esperan lluvias para este domingo 14 de julio, esto mientras avanzan las posibilidades de una nueva tormenta tropical en el Océano Pacífico para la semana, así como otros fenómenos que impactarán en la presencia de precipitaciones, así como en fuertes rachas de viento y hasta descargas eléctricas.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dijo que algunos de los fenómenos que tendrán influencia en las lluvias son una serie de canales de baja presión en la Sierra Madre Occidental, la mesa del norte y el noreste, así como la onda tropical 9 y una nueva onda que se generará en los próximos días.

Esta serie de fenómenos, acompañados del ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México serán responsables de la llegada de lluvias para la tarde de este domingo.

Este será el pronóstico de lluvias para este domingo

De acuerdo con Conagua, este es el pronóstico de lluvias para este domingo:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros) : Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 milímetros) : Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros): Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Viene un nuevo huracán a México?

Tras el paso del huracán ‘Beryl’ y la tormenta tropical ‘Alberto’, que generaron lluvias intensas en México y provocaron inundaciones, el país se enfrenta al segundo mes de la temporada de ciclones, y mientras la canícula avanza, se prevé que baje el ritmo de la formación de ciclones.

Actualmente solo hay posibilidad de que se forme un ciclón en el Océano Pacífico, resultado de una zona de baja presión ubicada al suroeste de Baja California Sur.

Las lluvias que se prevén este domingo son resultado de la inestabilidad en la atmósfera, más que por algún ciclón.

CDMX, en alerta por lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México dijo que las 16 alcaldías están en Alerta Amarilla ante el riesgo de lluvias de hasta 30 milímetros, mismas que se presentarán entre las 14:00 y 22:00 horas, por lo que su persistencia puede significar encharcamientos e inundaciones.

La recomendación para la ciudadanía es no salir si no es necesario, así como no caminar donde haya corrientes de agua y cerrar puertas y ventanas.