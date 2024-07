Adriana Dávila advierte: en el PAN ‘o cambiamos o nos morimos’

En el PAN, “cambiamos o nos morimos”, advirtió Adriana Dávila, exdiputada y aspirante a la dirigencia nacional del PAN, quien considera que el diputado federal Jorge Romero es “el delfín” de Marko Cortés para que lo sustituya en la dirigencia del partido blanquiazul.

En entrevista con el periodista René Delgado para su programa EntreDichos de El Financiero Bloomberg, criticó a Cortés, quien el fin de semana pasado afirmó, en el Consejo Nacional del PAN, “me siento tranquilo por el deber cumplido”.

“Si el deber cumplido que tenía como propósito era que perdiéramos las elecciones, seguramente está tranquilo, quienes no están tranquilos es este país ante los retos que enfrentamos, es esta militancia de Acción Nacional que siente, con mucha razón y con datos duros, que hay un fracaso del Partido Acción Nacional en la conquista de los electores y los ciudadanos en general”, dijo.

Para Dávila, “es fundamental que el PAN recupere su democracia interna, porque es la única manera de enfrentar al régimen” y puso énfasis que la actual dirigencia ni siquiera tiene el control de la militancia, sino el control de los órganos de decisión.

-¿Jorge Romero es el delfín de Marko Cortés? –cuestionó el periodista.

- Es así visto. Hay que ver las imágenes de este sábado en el Consejo Nacional donde prácticamente pues está incluso en mensajes de redes sociales de algunos miembros del PAN –sostuvo.

Y agregó: “Mi compromiso es democratizar y hacer todo lo que esté a mi alcance para hacer una dirigente de tiempo completo; yo quiero ser presidenta del PAN , dedicada a ser dirigente, no me mueve ser candidata a gobernadora”.

-¿Está cancelado el debate interno? –se le interrogó.

-Sí, claro. La prueba fue este sábado en el Consejo Nacional. Todo mundo subió a dar discursos, no a debatir. Lo que pasó fue una autocomplacencia. Desde hace mucho tiempo y hay quienes dicen ‘oye, no hay que decirlo porque la gente piensa que nos estamos peleando’. Es que el problema de fondo es que esconder las cosas abajo de la alfombra no le ayuda al país –respondió.

El Consejo Nacional del PAN aprobó, por unanimidad, la conformación de comisiones que definirán el rumbo del partido y la renovación de la dirigencia nacional.