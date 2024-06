Reforma al Poder Judicial: Llegar a juez toma más de 10 años y solo 15 de 3 mil personas pasan el examen

“Es una curva de aprendizaje muy larga”: Miguel Luna, juez primero de distrito, aseguró este lunes 24 de junio que se requiere una amplia trayectoria en el Poder Judicial para llegar al puesto que actualmente desempeña en Saltillo, Coahuila.

Ante la reforma al Poder Judicial que plantea que los ministros, jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, Luna explicó que esta iniciativa no se debe de tomar a la ligera, ya que actualmente se requieren varios requisitos para ser juez, por ejemplo, desde que inició su vida laboral como abogado, le tomó cerca de 14 años ocupar este cargo; sin embargo, afirma que a otros compañeros les ha tomado más tiempo.

“Al menos, en mi caso, si contamos desde que entré como meritorio, tuve una curva de aprendizaje desde los aspectos más básicos de la carrera judicial y del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales hasta el día en que me hice juez, de 14 años”, expresó en entrevista con Manuel Feregrino.

Para convertirse en juez, Miguel Luna aseguró que “no fue fácil, obviamente hay dificultad en los exámenes, sobretodo para ser juez, hay exámenes donde han presentado 3 mil personas y pasan 15″.

Por ejemplo, la ocasión en la que él concurso para convertirse en juez, solo pasaron 120 de 2 mil personas que enfrentaron la prueba. “Fuimos alrededor de 2 mil personas que presentamos y pasamos alrededor de de 120, entonces son exámenes que buscan es conseguir los perfiles más preparados técnicamente porque las calificaciones aprobatorias son de noventa y tantos para arriba”, aclaró.

Incluso, agregó que a pesar de que obtuvo más de 90 puntos, ocupó el lugar 18 de 20 personas en el listado: “Yo saqué 92 puntos y algo de promedio general tras mis tres pruebas que nos pusieron, en mi listado fui el lugar 18 de 20, ya que el primer lugar sacó más de 96″.

Por esta razón, recalcó que las pruebas para llegar a ser juez “son muy cerrados, muy complicados, y que no nadamás es un examen difícil, sino que arrastra todos los años de carrera judicial”, finalizó.

¿En qué consiste la reforma al Poder Judicial?

La iniciativa de reforma al Poder Judicial, que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca ejecutar un proceso de elección popular para magistrados, jueces y ministros, esto con el objetivo de garantizar la justicia para todo el pueblo de México.

“Esto es para que nadie esté pensando que la reforma al Poder Judicial van a perjudicar, al contrario, que se imparta justicia, seguir combatiendo la corrupción, seguir la democracia. No es mi decisión, ¿quién va a decidir? El pueblo y que no vengan con qué el pueblo no sabe de esto”, dijo López Obrador el pasado 7 de junio.

¿Cómo serían seleccioneados? Según AMLO, “se escoge, la gente vota y el que saque más. Así se busca que sean hombres y mujeres, desde luego con requisitos de que tienen que ser abogados”, agregó.

El mandatario consideró que ‘el nerviosismo en los mercados’ ocurre debido a que cuentan con el apoyo de distintos funcionarios del Poder Judicial: “Tienen ministros como llaveritos”.