Juez explica desafíos con reforma al Poder Judicial: ‘Hay que pedir el favor de que te propongan’

¿Qué retos enfrentarán los jueces con la reforma al Poder Judicial? Para participar en la elección popular que contempla esta iniciativa, los candidatos que busquen ser jueces tendrán que ‘pedirle el favor’ a los tres poderes, es decir, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para llegar a ser propuestos.

De acuerdo con Miguel Luna, juez primero de distrito, lo que más preocupa es que los principios de independencia, objetividad e imparcialidad de los jueces quedan comprometidos con la nueva reforma, ya que dependen de estos poderes para participar en la elección.

“El mecanismo que se está planeando es que, para cubrir las plazas vacantes, al menos tratándose de jueces y magistrados, cada poder va a proponer dos candidatos, entonces aquí va haber una preselección de los jueces que va a ser ratificada por voto popular”, explicó.

Incluso, a pesar de que el candidato (a) esté bien preparado (a), no podrá participar si no es designado (a) por los tres poderes: “Hay forzosamente un filtro de parte de los poderes, entonces hay que ir a pedir el favor de que te propongan y eso a mí ya me parece un compromiso que no debería ser en la carrera judicial porque los órganos judiciales deben ser independientes”.

También destacó que la labor de un juez es una tarea difícil, ya que no solo debe resolver casos, también tiene que coordinar a los secretarios y hacer labores administrativas, lo cual, dijo, se adquiere con una amplia trayectoria dentro del Poder Judicial.

“Tienes que organizar a los secretarios, cómo trabajan y precisamente toda esta organización es lo que uno vive en la carrera judicial, desde que yo soy meritorio desde 2002, hasta que me hice juez en 2016, y este conocimiento, esta curva de aprendizaje es la que, en muchos casos, es posible que no esté, provocando, quizá, atorones administrativos”, dijo.

Reforma al Poder Judicial ¿Cuándo sería la elección de jueces, magistrados y ministros?

La reforma al Poder Judicial contempla que en el primer trimestre de 2025 se realice una elección extraordinaria para jueces, magistrados y ministros, por lo que entrando en funciones los nuevos jueces, los anteriores renunciarían a su labor.

Por ello, Miguel Luna denuncia que desaparecería por completo la carrera judicial, además de que no se garantiza que las personas que ya hayan tenido esta curva de aprendizaje lleguen a ocupar estos cargos.