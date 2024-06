Cossío advierte que reforma del Poder Judicial definirá quién ejercerá el poder

“El Presidente ha dicho ‘yo quiero una reforma’, y la presidenta electa, o por elegirse, está diciendo ‘yo no quiero esa reforma’. Entonces, ¿quién va a mandar a partir del 1 de octubre?", comentó el ministro en retiro. [Fotografía. SCJN]

El ministro en retiro José Ramón Cossío sostuvo que detrás del debate por la reforma al Poder Judicial está la definición de quién ejercerá el poder a partir del 1 de octubre.

Durante la conferencia División de poderes, que tuvo lugar en la Suprema Corte, el juzgador sostuvo que el campo de la disputa es la judicatura, más no necesariamente las reformas que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El Presidente ha dicho ‘yo quiero una reforma’, y la presidenta electa, o por elegirse, está diciendo ‘yo no quiero esa reforma’. Entonces, ¿quién va a mandar a partir del 1 de octubre? ¿Cómo se va a mandar? Ese yo creo que es el meollo de este asunto”, apuntó.

En este sentido, Cossío Díaz agregó que los actores políticos que están involucrados en esta discusión también han contribuido a “enredar el asunto”.

“Lo que uno está observando son tremendos vaivenes. Ciertos personajes, para no nombrarlos, dicen a las 10 de la mañana un día ‘vamos a reformar la Corte’. El otro dice a las 12 que sí; a las cuatro dice que no, y el otro a las seis dice que tampoco. Al otro día el Presidente dice que sí, la señora dice que no y el coordinador de la transición dice que no”, bromeó.

Sobre estas contradicciones, el ministro en retiro descartó que se trate de irracionalidades. Por el contrario, sostuvo que “son procesos que se presentan siempre en los casos de las transiciones, y que lo que están haciéndose son ajustes entre lo que está terminando, que todavía no termina, y lo que está comenzando, que aún no comienza”.

Por esto, Cossío Díaz les dijo a los trabajadores de la judicatura que lo mejor que pueden hacer es serenarse, ya que no es un asunto que ellos van a poder resolver.

“No son estos momentos de estar tomando tanta atención, porque se están reacomodando las cosas, y hasta que no se reacomoden, no vamos a tener claridad en este sentido”, afirmó.

Sin embargo, alertó que este juego político sí puede traer consecuencias graves para el país.

“Si la política decide tomar un paso en falso y destruir a la propia Constitución, no lo puede salvar el propio PJF. Eso no será responsabilidad de nosotros”, sentenció.