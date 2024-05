AMLO critica a Xóchitl por ‘lucrar’ con asesinato de Emiliano: ‘¿Tiene que mostrar su inmoralidad?’

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó este viernes que sus opositores utilizan el asesinato del niño Emiliano en Tabasco para lucrar políticamente de cara a las elecciones 2024.

Si bien no la mencionó por nombre, el titular del Ejecutivo pareció referirse a Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México, quien publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X (antes Twitter).

El niño Emiliano murió de un disparo después de que forcejeó con delincuentes que presuntamente intentaban secuestrarlo en Paraíso, Tabasco. “¡No me quiero morir!”, se le escucha gritar en un video publicado en redes sociales.

“Ayer estaba yo viendo a una señora que no puedo mencionar queriendo lucrar con el dolor de un niño, por el asesinato de un niño en mi estado. ¿Qué no pueden convencer de otra manera? ¿Tienen que mostrar su inmoralidad, su deshonestidad, tienen que mostrar el cobre?”, dijo en la ‘mañanera’ de este 24 de mayo.

López Obrador también acusó a sus opositores de utilizar el tema de la inseguridad en México y el dolor humano con fines políticos.

“Es gente completamente inmoral, sin escrúpulos”, lamentó el presidente.

¿Por qué AMLO no puede mencionar a Xóchitl Gálvez en las ‘mañaneras’?

Fue en 2023 cuando el juez Martín Adolfo Santos concedió a la candidata presidencial del PAN-PRI-PRD una suspensión provisional contra comentarios “maliciosos” del presidente López Obrador.

El Instituto Nacional Electoral (INE) también concedió cierta ‘protección’ a Gálvez: En julio de 2023, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó a López Obrador abstenerse de hacer comentarios sobre la exdelegada en Miguel Hidalgo.

“Cuando tuvimos una reunión con el presidente de la República nos señaló que le diéramos claridad respecto de lo que no tenía que hacer para que se guardara el orden constitucional, y hemos sido enfáticos. Me parece que sí hay claridad (sobre) que los señalamientos que puede verter el presidente en la ‘mañanera’ no deben estar relacionados ni a favor ni en contra”, explicó la consejera Claudia Zavala.

¿Qué dijo la madre del niño Emiliano?

La mamá de Dante Emiliano Fuentes, Claudia Hernández Estrada, consideró que el asesinato ocurrió debido a que al presidente López Obrador ‘se le salió de las manos la delincuencia’.

Sin dar alguna otra declaración, la señora Claudia espera que las autoridades puedan reforzar la seguridad en el municipio de Paraíso, Tabasco. Sin embargo, mencionó que no tiene confianza en las autoridades encargadas en investigar el asesinato de su hijo, tras haber recibido la visita de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Familiares de Emiliano acusan que la ambulancia no llegaba

La abuelita del pequeño Emiliano, quien prefirió no dar su nombre, declaró que la ambulancia tardó hasta media en llegar y aunque había muchas personas alrededor, nadie se animaba a levantarlo.

“Puedo yo cuando salí nada más lo vi ahí tirado, llorando, turbaba que no lo dejaran morir… ya cuando vino la ambulancia, mi niño ya no gritaba”, narró la abuelita.

Mientras que otro testigo, el señor Manuel Almeida González, afirmó que vio cuando el niño se estaba forcejeando con los agresores y resultó herido, pero lamentablemente no pudo hacer algo para evitarlo.

De acuerdo con información de la FGE y el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, el pequeño Dante Emiliano estaba en casa de su abuela localizada en la calle 8 de octubre, al recibir una llamada salió. Afuera del inmueble había un automóvil al que intentaron subirlo a la fuerza, pero él intentó resistirse y fue cuando recibió los balazos.

La muerte del pequeño Dante Emiliano Fuentes ocurrió en el Hospital Regional de Pemex, en dicha localidad.