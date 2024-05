AMLO justifica ‘derroche’ del Ejército: ‘Sedena y Marina son pilares del crecimiento económico’

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el aumento del gasto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante su administración, diciendo que ayudaron a reducir la violencia y aumentar el desarrollo durante su mandato de casi seis años.

Negó que el desempeño en materia de seguridad durante su mandato haya sido peor que el de su antecesor, el presidente Enrique Peña Nieto. La situación existente cuando asumió el cargo hizo necesario recurrir a las fuerzas militares, afirmó durante su conferencia de prensa matutina de este lunes 6 de mayo, y explicó el cambio en su enfoque del poder militar durante su Gobierno.

“No hay más violencia, hay más homicidios que en todo el sexenio”, dijo, brindando información sobre los delitos a nivel federal. “Hay menos robos que en los sexenios anteriores, menos secuestros, menos delitos del orden federal. Donde nos ha costado más es en homicidios, porque se crearon bandas y te dejo la tarea de cuando crees, fue durante el período neoliberal. Es una labor que requiere de tiempo, pero vamos avanzando”.

Una investigación de Bloomberg News y Presupuesta Policy Consulting SA mostró que los fondos adicionales asignados a las Fuerzas Armadas se han dirigido principalmente a proyectos de construcción, mientras que el presupuesto para entrenar y desplegar soldados se mantiene prácticamente sin cambios en términos reales. Al mismo tiempo, hubo más de 170 mil homicidios desde 2018 hasta marzo, a pesar de un aumento del 150 por ciento en el presupuesto de las Fuerzas Armadas.

López Obrador dijo que la creación de la Guardia Nacional y la eliminación de la Policía Federal han ayudado a reducir la inseguridad y la violencia. Fueron los ahorros de los esfuerzos anticorrupción los que le dieron al Gobierno fondos adicionales para gastar en proyectos que incluyen aeropuertos y sucursales de bancos públicos.

“Todo eso nos da dinero, y no tenemos necesidad de pedir dinero adicional a pesar de la caída de la economía por la pandemia”, aseveró.

Al ser consultado sobre los comentarios que realizó en 2010 respecto de que pensaba que las tareas civiles deberían dejarse en manos de civiles, dijo que no recordaba con precisión sus dichos, pero que, si lo dijo, le parece prudente haber cambiado de opinión.

Citó proyectos como la distribución de vacunas y la remoción de sargazo de las playas como parte de la participación positiva de los soldados en la sociedad.

“Tengo una tarea que es la de transformar al país. Y me encontré una realidad catastrófica, precisamente por la corrupción, y no iba yo a poder salir si no me apoyo en las Fuerzas Armadas”, afirmó López Obrador. “Soy un convencido de que los dos pilares del Estado mexicano en la actualidad que me garantizan la posibilidad del crecimiento, en buena medida la creación de empleos y sobre todo de seguridad, son la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa”.