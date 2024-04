Urge Valadés a revisar el sistema de justicia del país por completo

“Son muchísimos los problemas que tenemos en la materia y llevamos más de 100 años ignorándolos; entonces, es bueno que, a propósito de lo que está ocurriendo (con el caso del Ministro Arturo Zaldívar, sujeto a una investigación), hay que revisar, tenemos ya que ser muy serios y revisar la justicia del país al completo”, urgió el constitucionalista Diego Valadés.

En entrevista con el periodista René Delgado, en el programa EntreDichos de El Financiero TV, el profesor emérito de la UNAM señaló, además que Arturo Zaldívar debe separarse de la campaña presidencial de la morenista Claudia Sheinbaum para no afectarla, tras la acusación que enfrenta por presuntos actos ilícitos en su gestión como presidente de la Suprema Corte, dijo el constitucionalista Diego Valadés.

“No tendría que hacerlo porque no existe como deber esa separación, pero creo que un acto de elegancia y solidaridad con la candidata (Claudia Sheinbaum), para quien trabaja, es decirle ‘no te quiero traer un problema a tu campaña’, y resolver esto, porque no tengo nada que ocultar, y luego me reincorporaré a lo que corresponda, a la campaña o al gobierno”, puntualizó.

Agregó que la acusación contra Zaldívar es un episodio que ha sacudido a la opinión pública sobre el cual la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, no tenía otra opción que investigar.

Dijo que ni el carácter anónimo ni la filtración, que alega Zaldívar, son impedimento para investigar, pues sí existe el procedimiento previo para atender este asunto y, aunque el exministro tiene derechos, éstos se deben ponderar sobre el derecho de 130 millones de mexicanos a saber cómo opera el poder público.

Señaló que, en una buena democracia y en un buen sistema institucional, todo servidor público, de cualquier nivel, en cualquier circunstancia, debe rendir cuentas ante la sociedad de sus actos: “La presunción de inocencia no se debe refugiar con imposibilidad de que la sociedad conozca lo que está pasando”.

Explicó que por años los altos funcionarios se han considerado intocables, intangibles, inmunes e impunes, pero este caso ha dado lugar a una discusión profunda del tema, pues está de por medio el prestigio del Poder Judicial.