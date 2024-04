Posponen reformas electoral, al PJF, a GN,  vs. órganos autónomos...

Sostuvo que hoy “ya no están en agenda, serán desechadas y de acuerdo con el reglamento se tienen que volver a presentar en caso de que las quieran aprobar en la siguiente legislatura”, explico Rubén Moreira. [Fotografía. Daniel Augusto/Cuartoscuro]

La Cámara de Diputados enterró las 20 iniciativas de reforma que el Presidente envió el pasado 5 de febrero, y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) las dejó ya fuera de la agenda del cierre de su último periodo ordinario de sesiones, el martes 30 de abril.

En ese paquete se incluyen, entre otras, reformas para elegir por voto popular a los miembros del Poder Judicial, modificar el sistema electoral, que la Guardia Nacional pase a Sedena y la desaparición de los órganos autónomos.

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, justificó que “se aprobó, por unanimidad, hacer los diálogos, ya concluyeron y se va a presentar un informe, los libros blancos de los foros. Pero el Partido Acción Nacional considera que ya no es tiempo, son constitucionales y requerimos construir una mayoría calificada” que no se tiene, admitió.

El coordinador del PAN y presidente de la Jucopo, Jorge Romero, confirmó que las reformas del Ejecutivo “no son ya tema” para el cierre de este último periodo de sesiones”, porque “no hubo flexibilidad” del Presidente ni de Morena.

“Por lo menos para esta 65A Legislatura, sí, sin duda (son iniciativas muertas), y no con un afán mortuorio. Lo digo con claridad aritmética, cronológica, es imposible”, dijo.

Explicó que desde un principio, cuando se recibieron las iniciativas, “lo dijimos, que no se aprobarían sólo las reformas del Presidente, sino que se intercalarían con las iniciativas de la oposición, pero no hubo flexibilidad de su parte”.

Además, el panista descartó un eventual periodo extraordinario de sesiones, por considerar que no hay condiciones.

“Se infiere, es casi imposible, es imposible, se requieren dos terceras partes (de los votos de los integrantes en la Comisión Permanente para un extraordinario) y no, no va a suceder”, indicó.

Sobre la vigencia de las iniciativas presidenciales, detalló que “las iniciativas y los dictámenes tienen vigencia dentro de su legislatura, por lo que sí concluiría su vigencia, porque ni siquiera tuvieron un dictamen. Cuando hay los dictámenes tienen 45 días de vida u otros 45, hasta 90, si se les concede una prórroga”.

Sobre la reforma para una jornada laboral de 40 horas, informó que también “queda fuera” por instrucciones de Palacio Nacional. “De las 40 horas quien no quiere que salga es Morena, que dejen ellos de estarse aventando la bolita”.

“Aquí la estaban impulsando y bastó una mañanera para decir que ésta mejor después. Ya no saben ni qué decir ni cómo argumentar, les dijeron ‘ésta ya no va a salir’ y se acabó”, comentó el panista.

Consultados por este diario, algunos legisladores de Morena y el PT comentaron que las reformas del presidente López Obrador “se frenaron porque el proceso legislativo se decidió por la ruta más larga”, con foros y consultas, pero se “dejó de trabajar en acuerdos con la oposición”.

Uno de los vicecoordinadores de Morena comentó que “creo que no se procesaron para no desgastar las iniciativas, al no tener el apoyo para alcanzar la mayoría calificada”.

No obstante, aseguraron que “Claudia Sheinbaum ni impulsó ni frenó las iniciativas del Presidente”. Aunque algunos confían en que “todavía pueden salir algunas de aquí al martes próximo”.

Diputados panistas afirman que “se vio muy claro que todo fue pirotecnia desde el inicio”, porque después “no hubo acercamientos ni negociación. No se impulsaron ni se retiraron. Fue puro ruido”.

El líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, comentó que fue Morena quien frenó las iniciativas del Presidente, porque “dejó pasar el tiempo, no buscó acuerdos y se perdió la oportunidad de ser votadas”.

Sostuvo que hoy “ya no están en agenda, serán desechadas y de acuerdo con el reglamento se tienen que volver a presentar en caso de que las quieran aprobar en la siguiente legislatura”.

“Morena ha dejado que transcurra el plazo y con esto ha eliminado la posibilidad de votación. Creo que ería importante que Morena votara o al menos diera la posibilidad para que se votara la semana de 40 horas”, anotó.