Fondo de Pensiones para el Bienestar: Diputados definen si dar más medidas o no para un retiro digno

El Fondo de Pensiones para el Bienestar está cerca de ser una realidad, y mientras el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca consolidar la iniciativa este 1 de mayo, la oposición muestra su negativa en la Cámara de Diputados.

El pleno de la Cámara de Diputados comenzó la votación sobre la iniciativa este lunes 22 de abril, a pocos días de que termine el periodo de sesiones en el Congreso. Se espera que esta tarde se vote, y al ser una reforma a la ley secundaria únicamente necesita la mayoría simple, misma con la que cuenta Morena y aliados.

Durante la Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero, la Secretaría de Hacienda justificó la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, y dijo que no se planea quitar el dinero de los trabajadores ni las pensiones, esto en respuesta a la polémica sobre de dónde se tomará el presupuesto con el que se quiere hacer el fondo para garantizar pensiones ‘dignas’.

La Asociación Mexicana de Afores validó la iniciativa, y dijo que “nosotros siempre supimos que el dato de las cuentas era relativamente chico y el monto era muy pequeño. Estamos hablando de un universo relativamente pequeño de cuentas, menos de 5 por ciento de cuentas”, en torno a la cantidad de dinero que se tomaría de afores.

Mientras, la discusión permanece, y la oposición asegura que se trata de una medida con la que se robará el dinero de afores, además de que se dejará a millones sin su dinero ahorrado. También han considerado que se trata de una medida que beneficiará a poca gente.

Fondo de Pensiones del Bienestar: Así va la la discusión en la Cámara de Diputados

Estos son algunos de los puntos clave del debate entre diputados respecto al Fondo de Pensiones del Bienestar:

Ignacio Mier recalca que el fondo es complementario

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, dijo que este fondo es complementario, y que la oposición solo permite el retiro con el 40 por ciento de los ingresos de los trabajadores, algo que calificó como “miserable”.

Dijo que la oposición está haciendo su juego sucio, y pidió al PAN que reflexionen y piensen por lo que lucharon durante años contra el PRI.

Santiago Torreblanca dijo que Morena no va a ayudar a los mexicanos

El diputado Santiago Torreblanca criticó que el gobierno de López Obrador no se ha puesto las pilas para buscar a las personas no identificadas de las que se tomaría el recurso de las afores. Por ello, acusó que se están metiendo con el ingreso de la gente.

Acusó que Morena y aliados en realidad no quieren una reforma de pensiones, y dijo que no se ha cuestionado a las personas sobre en qué banco y cómo quieren retirar su dinero.

PRI pide a Morena negociar y discutir

El diputado Tereso Medina dijo que el Fondo de Pensiones solo beneficiará a 8 mil trabajadores de los casi 24 millones de personas que cotizan actualmente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), algo que consideró como una falta de respecto a las personas.

Dijo que estaba de acuerdo en que hubieran reformas a las pensiones; sin embargo, era necesario que entre todo el Poder Legislativo se discutiera y sobre todo se consultara a los ciudadanos para llegar a un acuerdo en el que verdaderamente se beneficien.

Noroña se mide contra el PRI y el PAN

El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, criticó que el PAN en 1997 votó en contra de la iniciativa de pensiones de Ernesto Zedillo, y ahora la defiende frente a una nueva iniciativa con la que se busca que los trabajadores se retiren y tengan el 100 por ciento de sus ingresos.

Acusó que la oposición no piensa en el pueblo, sino que está defendiendo a la banca privada y sus intereses, y como ellos no tienen qué preocuparse por su futuro, no les importa el retiro de los trabajadores mexicanos.

Movimiento Ciudadano va en contra de Morena y AMLO

María Fernanda Félix Fregoso, diputada de Movimiento Ciudadano, criticó la iniciativa: “Antes le querían devolver al pueblo lo robado, y ahora quieren robarle al pueblo lo ahorrado, así son los legisladores de la cuarta transtormación”.

La bancada de Movimiento Ciudadano dijo que no votarán en favor de la iniciativa, pues será en beneficio de apenas 18 mil trabajadores. Señaló que si bien lo ideal es que se tome dinero de ciertas cuentas, no se hizo la búsqueda correcta, y se desconoce qué cuentas y de qué personas se tomará el dinero.