AMLO y Santiago Creel, la historia de una amistad rota: ‘Él iba a cenar a mi casa’

La relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el panista Santiago Creel ha sido de enemistad y confrontación a lo largo de las campañas electorales. En más de una ocasión, los experimentados políticos han intercambiado acusaciones y declaraciones incendiarias, pero ¿sabías que esto no siempre fue así?

Treinta años atrás, a mediados de la década de los 90, Creel y AMLO se conocieron y a partir de ese momento nació una amistad, la cual terminaría tiempo después con una pelea en las urnas.

Creel, quien actualmente es coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, reveló en entrevista cuál fue la razón por la que se distanció de López Obrador, a quien llegó a considerar como un amigo e incluso lo invitó varias veces a su casa.

¿Cómo se conocieron López Obrador y Santiago Creel?

Anteriormente, Santiago Creel ha relatado cómo fue que conoció al mandatario morenista. El encuentro se remonta a 1994, cuando él era consejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Gobernación con Ernesto Zedillo, le presentó a Andrés Manuel López Obrador.

En este momento, López Obrador había perdido las elecciones a gobernador en Tabasco y en 1995, durante una comida en casa de Creel, ambos entablaron una amistad. Al perder contra Roberto Madrazo, AMLO lo habría buscado para recibir asesoría legal.

En una plática con la activista y politóloga Mariana Chávez García, mejor conocida como La Chávez, Creel reveló que el tabasqueño llegó a ir varias veces a su casa, pues solía cenar con su familia. Comentó que él también visitaba constantemente su departamento en Copilco, donde conoció a sus hijos cuando aún eran pequeños.

“Él iba a cenar a mi casa, con mis hijos en pijama. A merendar, como se merienda en una casa”, contó el diputado con licencia, quien agregó que, en efecto, eran muy amigos.

AMLO y Santiago Creel fueron buenos amigos en el pasado. (Galo Cañas Rodríguez)

¿Qué pasó con la amistad de AMLO y Creel? Por esta razón se distanciaron

Sobre el por qué se distanció de López Obrador, Creel explicó que todo ocurrió cuando ambos compitieron por la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal (DF), hoy Ciudad de México (CDMX), en las elecciones del año 2000.

En aquella ocasión, AMLO ganó los comicios como abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el panista sostiene que desde entonces comenzaron los “raspones fuertes” entre los dos.

“Empezó a tener una vena que yo no le conocía. Y poco a poco nos fuimos distanciando, pero no de enemigos, simplemente distanciando”, afirmó.

Creel narró que a raíz del presunto fraude del 2006, su plantón en Reforma y el “difícil” diálogo con López Obrador, “poco a poco se fue generando un antagonismo” entre ambos.

“Ya como presidente, no lo reconozco. No sé quién es Andrés Manuel López Obrador. Yo por eso le he dicho ‘vete al espejo, Andrés, y a ver si tú te reconoces’”, contó el panista.

El político aseguró que pensó que con el morenista iba a haber un cambio de estructuras y acusó que México no ha podido desarrollar todo potencial gracias a los “intereses creados”. En este sentido, reprochó que el presidente ya no es el mismo que conoció hace 30 años.

“No es el Andrés Manuel López Obrador que yo conocí, me tiene muy decepcionado”, indicó.