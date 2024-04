Los ‘héroes’ del COVID ahora están desempleados: ‘Pedimos Justicia IMSS Bienestar’

“En pandemia fuimos héroes, ahora en las elecciones somos desempleados. Pedimos Justicia IMSS Bienestar”, así decía una de las pancartas que llevó uno de los trabajadores del sector salud a la protesta que se llevó a cabo en el centro de la Ciudad de Mérida el pasado martes. Esto, luego que aproximadamente 300 trabajadores fueron notificados de la rescisión de su contrato o que estos debían ser renegociados.

La vocera de los quejosos o de los afectados fue la doctora Mercy Sánchez, quien se desempeñaba como médico general de la sala de urgencia del Hospital Agustín O’ Horán de la capital yucateca. La galena argumentó que ellos fueron contratados por el desaparecido INSABI, cuando inició la emergencia por el COVID 19 hace cuatro años.

“Actualmente nosotros pertenecíamos a OPD Servicios de Salud del IMSS Bienestar de Yucatàn”, explicó la profesional de la medicina. “De manera abrupta nos informaron que se iban a modificar nuestras condiciones laborales , el dia de ayer nos comentaron que no teníamos renovación de contrato que tenemos por cuatro años de manera interrumpida”, agregó.

La galena explicó que solamente le ofrecieron tres opciones. “Nuestro cambio a Campeche o Quintana Roo, con el mismo contrato de IMSS Bienestar o firmemos un contrato estatal que se caracteriza por no tener prestaciones y nuestro sueldo se disminuiría a más de la mitad del actual o que no firmemos este convenio o sea es una renuncia”, detalló en la Plaza Grande de la ciudad blanca, el mismo color de sus batas de médicos.

Tanto ella como sus compañeros que se apostaron sobre la calle 61 del centro de Mérida, recordaron que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador había prometido que todos estos trabajadores iban a ser basificados al finalizar la pandemia del COVID 19.

“Que todos cuando entramos al área covid, sin saber qué iba a pasar allá era esperando que íbamos a tener una basificación, o sea tener certeza laboral para nosotros y nuestra familia, la cual la han ido prorrogando, nos han dicho que firmen contrato, o cuando el estado se adhiera, el Gobierno Federal que fue el que nos prometió que todos íbamos a tener bases seguimos con que no tenemos la base, ni el contrato que inicialmente nos dieron”, declaró ante los medios.

La médica general aclaró que ellos no son trabajadores del IMSS Bienestar, razón por la cual no pueden ser trasladadas a una unidad médica del IMSS o poder tener un sindicato que las represente. “incertidumbre, porque las promesas vinieron del INSABi y ahora estamos peor que inicialmente, porque empezaron a aparecer las especulaciones con respecto a lo que era OPD Servicios de Salud del Imss Bienestar algunos lo confundieron que era IMSS Bienestar pero resulta que no, sólo es su nombre , es parecido pero no igual, con condiciones diferentes sin derecho a sindicatos del IMSS Bienestar porque no somos IMSS Bienestar” remató.