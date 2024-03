Mamá de Camila habla de la muerte de su hija en Taxco: ‘Confié en las personas equivocadas’

La madre de la niña Camila, Magui Díaz, desmintió que ella haya sido la culpable de la muerte de su pequeña, esto después de que el secretario de Seguridad de Taxco, Doroteo Vázquez, haya declarado que en la muerte de la menor “hubo una responsabilidad maternal”.

“No es mi culpa, yo siempre estuve al pendiente de ella y la gente que me conoce lo sabe”, declaró la mamá de la pequeña Camila para Central de Noticias MX.

“En verdad yo no me imaginaba (…) que iba a pasar esto que le pasó a mi niña y no es mi culpa, yo siempre cuidaba a mi hija”, agregó la madre de Camila.

La niña Camila fue reportada como desaparecida desde la tarde del pasado miércoles 27 de marzo y fue encontrada por las autoridades hasta la madrugada del día siguiente, pero lamentablemente localizaron el cuerpo sin vida.

La señora Díaz indicó que la relación de su hija Camila con la otra niña ya era muy estrecha, incluso en otras ocasiones su familia la recibió en casa.

“Yo simplemente confié en su amiga, no es la primera vez que va a jugar con ella (…), la niña incluso también iba a mi casa muchas veces”, agregó.

La madre de Camila también reconoció que sentía una plena confianza por las personas equivocadas, por lo que dicha situación estuvo fuera de sus manos.

“Confié en las personas equivocadas, porque me dieron una cara diferente”.

Cabe recordar que, el pasado jueves, los ciudadanos de Taxco lograron ubicar el domicilio en el que se encontraban los supuestos responsables del secuestro y asesinato de la niña Camila.

Incluso de ese lugar sacaron de manera violenta a una mujer, a un hombre y a un joven para golpearlos de manera agresiva; desafortunadamente esto provocó la muerte de la mujer, identificada como Ana Rosa “N” y del joven Axel Alejandro de 16 años de edad. Sin embargo, la señora Magui Díaz deslindó su responsabilidad de ese violento acto.

“Lo que pasó con la señora Ana no estuvo en mis manos, la gente ya estaba cansada, tenían una noche sin dormir ahí (…), yo ni siquiera estaba ahí, no era lo que yo quería”, mencionó la madre de la pequeña Camila.

“Yo la quería viva para que sufra el mismo tiempo que yo voy a sufrir, pero ella pudriéndose en la cárcel por lo que le hizo a una niña, a una niña que lo único que hacía era querer a su hija”, expresó.

Condena Evelyn Salgado el asesinato de la pequeña Camila en la ciudad platera de Taxco

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, fijo su posicionamiento en relación con el crimen cometido en contra de la pequeña Camila “N”, niña de ocho años que fuese secuestrada en la ciudad platera de Taxco, cuya aparición sin vida puso de nueva cuenta a Guerrero bajo los reflectores a nivel nacional.

Informó a la sociedad que una vez que se tuvo conocimiento de la desaparición de la menor, se activó el protocolo violeta inmediatamente, a la par de que se implementó un importante operativo de elementos policiacos y de búsqueda para dar con el paradero de la pequeña Camila.

“Como gobernadora y mujer, pero principalmente como madre, me sensibilizo y condeno enérgicamente el artero crimen del que fue víctima Camila, en el municipio de Taxco, un suceso indignante que no debe repetirse. La vida de cada una de nuestras niñas y niños es sagrada, mi solidaridad está con la familia de Camila y la población de Taxco”, compartió en sus cuentas oficiales.

La titular del poder ejecutivo en Guerrero afirmó que desde los primeros momentos, el gobierno que encabeza se mantuvo al pendiente del caso, con la instrucción a la recién designada encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, para establecer un contacto permanente y brindar todo el apoyo necesario a los familiares de Camila.

Evelyn Salgado indicó que el gobierno de Guerrero continuará coordinando esfuerzos con las fuerzas federales de seguridad, a fin de que se redoble la seguridad en toda esa entidad y poder garantizar la seguridad de toda la región adyacente al municipio de Taxco de Alarcón.

Afirmó que solicitó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero una investigación expedita, pronta y efectiva, y que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de este cobarde hecho.

Finalmente, Salgado Pineda se sumó al dolor de la familia y amigos de Camila, así como a la indignación de los pobladores de Taxco de Alarcón, a quienes garantizó que no va a permitir que los crimenes en contra de Camila queden impunes, y advirtió que su gobierno llegará hasa las últimas consecuencias para que se haga justicia.