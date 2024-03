Diputada María Clemente ‘clausura’ sesión en San Lázaro: acusa a legisladores de transfobicos

La diputada trans María Clemente García, de Morena, tomó la tribuna de la Cámara Baja y “clausuró” la sesión de este miércoles 20 de marzo, debido a que no se ha discutido el dictamen sobre las terapias de conversión, que el Senado envió hace dos años.

“Se clausura la sesión por homofobia, por transfobia y lesbofobia, se clausura la sesión por incumplir su palabra, ustedes dos. Quedaron la semana pasada que hoy miércoles se iba a discutir”, gritó la legisladora mientras sonaba la campana de sesiones.

Ante la situación, la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra, decretó un receso y mantuvo una conversación con la para después llevarla a su curul.

Posteriormente, en un mensaje a medios, la diputada hizo un llamado a la comunidad LGBTTTI+ para no votar por Xóchitl Gálvez ni por Claudia Sheinbaum en los comicios del próximo 2 de junio, pues señaló que los partidos solo los utilizan y que no se hacen legislaturas a su favor.

“Es una farsa que pongan una placa que diga la diversidad, que tengamos dos diputadas trans, y que no se legisle el transfeminicidio, no se ponga la identidad de género en la Constitución, y que no se discuta un dictamen que tiene ya más de dos años aquí detenido... Es una falsedad, y yo por eso le digo a la población LGBT, mejor anulen su voto, no voten ni por Xóchitl ni voten por Claudia porque son una farsa de un lado y del otro”, dijo María Clemente.

Al respecto, Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que la minuta para prohibir las terapias de conversión está enlistada para discutirse el viernes.

“Vamos a sesionar en viernes, van a estar listados tres dictámenes, uno de protección civil, este de terapias de conversión y uno sobre igualdad”, detalló en conferencia de prensa.