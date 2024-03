¿'Dedazo’ de AMLO? El presidente podría elegir a ‘gobers’ en Guerrero y Guanajuato al desaparecer los Poderes

Los senadores aprobaron las solicitudes que presentaron integrantes del PAN y de Morena, para que los legisladores de la Cámara Alta ejerzan su facultad constitucional para desaparecer los poderes en Guerrero y Guanajuato, por lo que el asunto fue turnado a la Comisión de Gobernación.

Ahora, la Comisión de Gobernación deberá analizar la propuesta, determinar si es procedente y elaborar el dictamen para que sea votado en el pleno. En caso de que la iniciativa se apruebe, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, podría elegir a los gobernadores interinos en dichas entidades.

“El nombramiento del titular del poder ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas”, detalla la fracción V del artículo 76 de la Constitución.

¿Por qué quieren desaparecer los Poderes en Guanajuato y Guerrero?

Todo comenzó la semana pasada, cuando el senador del blanquiazul, Julen Rementería, solicitó analizar la desaparición de poderes en Guerrero, debido a la crisis de inseguridad y violencia que se vive en la entidad.

“La ingobernabilidad en ese estado ya es insostenible, la omisión de las autoridades frente al crimen organizado no tiene marco de referencia”. Lo que se vive en Guerrero “no se había visto eso nunca en la historia de nuestro país, con la complacencia de las autoridades” e incluso, agregó, “con la complicidad, para decirlo así claramente, de las autoridades estatales y federales”, expresó Rementería en conferencia de ´prensa, el de marzo.

Bajo el mismo argumento, la senadora de Morena, Antares Vázquez Alatorre, presentó la solicitud para desaparecer los Poderes en Guanajuato.

Las solicitudes han causado distintas opiniones por parte de los legisladores, pues algunos aseguran que la propuesta de Morena se trata de una venganza en contra de la oposición, ya que cuentan con mayoría.

El senador del PAN, Damián Zepeda, manifestó este jueves su preocupación al considerar que “las calenturas políticas” pueden llevar a un escenario de caos en alguna entidad, sobre todo en las gobernadas por la oposición, debido a que se requiere sólo de la votación de una mayoría simple para declarar la desaparición de poderes.

Félix Salgado Macedonio aseguró que, en Guerrero, no procede la desaparición de poderes porque no hay elementos suficientes para ello, por lo que no es “coherente ni correcto meterse en este embrollo, porque si nos metemos en esto, no vamos a salir”.