Morena se lanza contra PAN por proponer desaparición de poderes en Guerrero

Las “extorsiones”, los “homicidios”, el “cobro de piso”, las golpizas a los transportistas de Acapulco y, en general, la “ola de violencia”, el dominio del “crimen organizado”, las “autoridades rebasadas” y la “ingobernabilidad” que vive Guerrero, enfrentaron en el pleno del Senado a la oposición que exigió la “desaparición de poderes” en la entidad y a Morena que, además de evadir la realidad, acusó un “golpe blando”.

Apenas concluyó la sesión solemne para entregar el Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos al poeta Francisco Hernández, cuando el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, abrió el debate al solicitar analizar la desaparición de poderes en Guerrero, entidad donde recién asesinaron a balazos al aspirante de Morena en Chilapa, Tomás Morales Patrón.

“En Guerrero hay gobierno, y tenemos una gobernadora humana, inteligente, honesta; apoyen, no se vuelvan carroñeros”, soltó el guerrerense Félix Salgado Macedonio en defensa de su hija, la gobernadora Evelyn Salgado, quien, a decir de la oposición, “está desaparecida”.

La panista Kenia López Rabadán cuestionó al morenista si acaso no sabe que la delincuencia tiene tomados los territorios de Guerrero, por lo que la población no sólo no puede entrar, porque la delincuencia “no les da permiso”, sino además tiene que adquirir productos cuyos precios son fijados por los criminales.

Lilly Téllez acorraló al guerrerense, al advertir que Salgado Macedonio o “es un ignorante” de cómo está la entidad gobernada por su hija o, en el peor de los casos, él “está coludido con los criminales dueños de Guerrero”; como último recurso, Salgado Macedonio echó en cara a la sonorense que Morena “le abrió la puerta” para que llegara al Senado, para después pasarse al PAN.

Al final, la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, acusada por la oposición de “bloquear” el trámite, aseguró que se ha conducido “con estricto apego a las normas internas del Senado”; afuera del pleno, el líder de Morena, Ricardo Monreal, calificó como un recurso “electorero” la solicitud del PAN.