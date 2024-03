‘Que confíe en la justicia’: AMLO pide a presunto asesino de normalista de Ayotzinapa que se entregue

Andrés Manuel López Obrador reiteró que el asesinato del normalista de Ayotzinapa no quedará impune. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al policía acusado de asesinar al normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kotan, entregarse de manera voluntaria a las autoridades tras haberse dado a la fuga.

“El fugado, ya se le está buscando y yo espero que se le detenga, además, le hago un llamado de que se entregue, que no vamos nosotros a permitir la impunidad, que piense en su familia porque va a quedar en el desamparo, que confíe en la justicia, que dé sus argumentos, sus razones, pero que se entregue”, dijo en su conferencia matutina de este miércoles

Reiteró que el agente de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero pudo escapar gracias a la complicidad de las autoridades que lo custodiaban y aseguró que el caso no quedará impune.

“Sí fue un asesinato de la policía del estado, nada más que tenemos que tener todos los elementos y se va a castigar a todos los responsables”, sostuvo.

Sobre las protestas registradas el martes por la mañana en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, López Obrador advirtió que las fuerzas de seguridad que se encuentran en el lugar no responderán de forma violenta por lo que pidió moderación por parte de los normalistas de Ayotzinapa inconformes.

“Están en su derecho de manifestarse solo que también les hago un llamado a que no abusen, la instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas es no caer en ninguna provocación porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores y nosotros no somos eso”, remarcó.

¿Qué sabemos de la fuga del policía acusado de asesinar al normalista de Ayotzinapa?

La noche del jueves 7 de marzo, el estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta fue asesinado a disparos a manos de la Policía de Guerrero. Según la versión de las autoridades, los hechos ocurrieron en un retén de revisión en el antiguo libramiento a Tixtla, cerca de la salida a Chilpancingo.

Según los reportes de los agentes, estos marcaron el alto a la camioneta donde viajaban los estudiantes, pero los normalistas ignoraron la señal y, en respuesta, los oficiales abrieron fuego. Yanqui Kothan murió al llegar al hospital.

Sin embargo, la versión fue cuestionada por los familiares y la defensa de los muchachos. En su conferencia del 11 de marzo, el presidente López Obrador descartó la versión oficial que dio la policía de Guerrero y negó que el normalista disparara contra las autoridades.

“Hubo un abuso de autoridad, no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables”, sostuvo.

Un día después, el presidente informó que el policía señalado como el principal responsable de la muerte del estudiante, escapó. La Fiscalía General del Estado de Guerrero se deslindó de los hechos diciendo que nunca tuvo bajo custodia a los involucrados en el crimen, ya que no realiza “arrestos administrativos”, una versión que contrasta con la de la Fiscalía General de la República (FGR), quien dio a conocer que los elementos sí se encontraban detenidos.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero señaló omisiones en el proceso de retención de los tres policías implicados en los hechos, después de que estos acudieran a rendir declaraciones ante el Ministerio Público de la fiscalía local.

“Es competencia del órgano de procuración de justicia la retención de los elementos por al menos 48 horas y, en su caso, solicitar la ampliación del término, así como solicitar la orden de aprehensión”, indicó en un comunicado.